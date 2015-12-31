Анкара, 31 декабря, 2015, 12:15 — ИА Регнум. США готовы поддержать Турцию. Проводившаяся ранее Анкарой политика, ориентированная на Россию и Иран, признана «катастрофически неудачной», пишет газета The Wall Street Journal.

wikiwand.com У Турции остался один союзник — Вашингтон

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с момента своего прихода к власти стремился ослабить связи страны с ее традиционными западными союзниками. Однако сейчас, когда ключевые турецкие соседи — Ирак, Иран, Сирия и Россия — объединились против Анкары, ее главным союзником остался Вашингтон.

Поддержав в 2013 году организацию «Братья-мусульмане», Турция оказалась отчуждена от арабских держав, а с Россией сотрудничество не сложилось из-за выступления Москвы в защиту президента Сирии Башара Асада.

Автор статьи отмечает, что внешняя политика Турции «трещит по швам» и она вынуждена вернуться к своим старым союзникам и нацелиться на сотрудничество с Белым домом.