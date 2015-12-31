Берлин, 31 декабря, 2015, 08:08 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин по итогам 2015 года попал в список «победивших» политиков по версии немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

В ходе переговоров по иранской ядерной программе Россия показала себя конструктивной стороной, пишет издание. Начав операцию ВКС РФ в Сирии, Путин сделал так, что урегулирование сирийского конфликта стало невозможным без РФ. Таким образом, если в начале 2015 года Россия была в изоляции на мировой арене, то к концу года ситуация кардинально поменялась.

В числе «победителей» назван и президент США Барак Обама: Верховный суд страны поддержал его программу по реформе системы здравоохранения, а безработица в США сократилась до 5%. Что касается внешней политики, то тут успехом Обамы стало соглашение с Ираном и Транстихоокеанское партнерство.

Удачным стал год и для президента Турции Эрдогана. Его партия получила большинство мест в парламенте, и для решения проблем с беженцами в нем нуждается Евросоюз. «Разве что с Россией Турция испортила отношения, сбив в конце ноября российский истребитель на сирийской границе», — пишет газета.

К «победителям» причислена и Ангела Меркель. Год стал, пожалуй, самым тяжелым за все время ее канцлерства, но ей удалось остаться и укрепить свою позицию бесспорного лидера Европы. «Победителем» 2015 года также стала французский политик, лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Ее партия показала хорошие результаты на региональных выборах во Франции. Последним в списке названо имя миллиардера и кандидата на пост президента США Дональда Трампа.

Политиками, которые «проиграли» в 2015 году, стали министр финансов Греции Янис Варуфакис, премьер Австралии Тони Эбботт, президент Венесуэлы Николас Мадуро и президент Аргентины Кристина Киршнер.