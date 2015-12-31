Москва, 31 декабря, 2015, 03:59 — ИА Регнум. Роспотребнадзор сообщает об участившихся в последнее время в различных регионах России случаях отравления фальсифицированной алкогольной продукцией, в том числе копирующей известные бренды, и напоминает, что в стране действует запрет на продажу алкогольной продукции дистанционным способом. Соответствующее заявление распространила 31 декабря пресс-службе ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Самогонщики». реж Леонид Гайдай. 1962. СССР

«Данная алкогольная продукция реализуется неизвестными лицами, в том числе дистанционным способом через интернет-сайты. Обращаем внимание, что в соответствии с правилами продажи товаров дистанционным способом, утверждёнными постановлением правительства России от 27 сентября 2007 года, не допускается продажа дистанционным способом алкогольной продукции», — говорится в сообщении федеральной службы.

В Роспотребнадзоре напоминают, что розничная продажа алкоголя разрешена только при наличии лицензии. Кроме того, алкогольная продукция, производимая на территории России, должна быть маркирована федеральными специальными марками, а импортируемая — акцизными марками.

Как передавало ИА REGNUM, 29 декабря лава Роспотребнадзора Анна Поповазаявила о необходимости введения досудебной блокировки сайтов, продающих алкоголь, фальсифицированные или санкционные продукты.

Ранее, в конце ноября, Роспотребнадзор направил в судебные органы иски к 14 сайтам с требованием признать незаконным размещённую на них информацию о дистанционной продаже алкогольных напитков.