Екатеринбург, 30 декабря, 2015, 18:10 — ИА Регнум. Уходящий 2015 год запомнится на Среднем Урале произошедшими резонансными событиями. Одним из таких, безусловно, является открытие «Ельцин-Центра» на открытии которого присутствовали президент России и глава правительства РФ. Однако, несмотря то, что первые лица государства лично присутствовали на открытии центра, общественного единения не произошло, а это событие вызвало совсем неоднозначную оценку.

arhperspectiva.ru «Бессмертный полк» в Екатеринбурге. 9 мая 2015 года

Если официальные лица Свердловской области и Екатеринбурга поддержали открытие центра, на строительство которого было выделено порядка 7 млн рублей из государственной казны, то патриотическая общественность отреагировала своими протестными акциями и мероприятиями.

Так, свердловское отделение общественного движения «Суть Времени» в день открытия «Ельцин-Центра» 25 ноября организовало альтернативную презентацию, открыв на две недели экспозицию «История ельцинизма». На выставке были представлены фотографии эпохи Ельцина, той катастрофы, которая развивалась в России после развала СССР. Были представлены статистические данные по экономическому и демографическому провалу в 90-е годы прошлого века.

В свою очередь, уральская общественная организация «Патриоты» провела 28 ноября прямо напротив центра выставку и пикет под лозунгом «Не дай Бог снова». Общественники также крайне негативно оценивают период правления Бориса Ельцина.

«Ельцинскую эпоху характеризует сокращение населения на 10 млн человек, катастрофическое падение уровня жизни, резкий рост бедности, смертности от наркотиков и алкоголя, смертности новорождённых. В 13 раз сократился бюджет страны, была уничтожена армия. В стране разгорелись кровавые локальные конфликты и терроризм, бандитизм и рэкет, пришли в упадок наука и спорт, нормой стали поклонение золотому тельцу, сексуальные извращения, нацизм, коррупция» — сообщили организаторы мероприятия.

Не менее оживлённые дискуссии по поводу открытия развернулись в социальных сетях и на форумах. А в прессе эксперты давали этому событию весьма неоднозначные оценки в том числе и по поводу стоимости проекта центра и размера возведённого здания.

Также стоит отметить, что на Среднем Урале в 2015 году прошло несколько резонансных судов. Это и повторный суд над богемным фотографом Дмитрием Лошагиным, который в 2014 году был оправдан, а в 2015 всё-таки осуждён за убийство своей супруги фотомодели Юлии Прокопьевой. Это и приговор дерзкой банде Поташникова — Федоровича, члены которой совершили множество тяжких и особо тяжких преступлений, а также 14 убийств. В итоге участники банды были приговорены к длительным срокам заключения.

Стоит отметить арест Александра Куковякина, который с 2005 года скрывался от следствия за рубежом. Он известен тем, что был участником уралмашевского преступного сообщества, многие из членов которого были ранее задержаны и осуждены. Александра Куковякина взяли под арест в начале лета 2015 года в Арабских эмиратах и экстрадировали в Россию. Судебный процесс по его делу начнётся в 2016 году.

Депутат свердловского законодательного собрания, заместитель председателя «Партии Пенсионеров» Евгений Артюх считает, что уходящий год может запомниться изменением политических раскладов на Среднем Урале. И, возможно, в будущем году на выборах в единый день голосования нас ожидают сюрпризы.

«Практически в уходящем году нет какой либо значимой сферы, в которой бы не работал наш Свердловский ОНФ. Наиболее ярким и запоминающимся была активность фронтовиков по мониторингу качества домов построенных по программе переселения из ветхого аварийного жилья, контроль за качеством капитальных ремонтов многоквартирных домов, общественный контроль за эффективностью расходования бюджетных средств в рамках проекта «За честные закупки» и другие. Говорю об этом, потому что сам находился весь год в этой работе, в гуще событий и могу обоснованно судить о том, как вмешательство «фронтовиков» в конкретные процессы приводили к положительным результатам. По факту ОНФ в Свердловской области именно в 2015 году стал реальным субъектом общественно-политической и экономической жизни области» — считает Евгений Артюх.

«Еще один момент, который бы я хотел отметить — это прошедший в 2015 году единый день голосования в Свердловской области. Примечательным является, что только три партии — «Единая Россия», ЛДПР и «Партия Пенсионеров» — получили мандаты в муниципальных думах Свердловской области. Это, на мой взгляд, свидетельствует об изменениях электоральных предпочтений населения, которые произошли у нас в области», — убеждён депутат.

«Человек так устроен, что личное и общественное переплетаются и одно без другого порой невозможно. Поэтому хочу сказать, что лично для меня важным и значимым было также рождение сына Егора. Я, таким образом, в седьмой раз стал отцом, чему очень рад и что мне придает новые силы для дальнейшей работы на общественном поприще», — подчеркнул Евгений Артюх.

Сергей Колясников — известный блогер из Екатеринбурга, публицист, член Общественной палаты Свердловской области считает, что самым значимым событием в регионе стал небывалый патриотический подъём. В частности, он отметил многотысячное шествие Бессмертного полка 9 мая в Екатеринбурге. Шествие проходило в очень суровых погодных условиях и оно показало, что «мы по-прежнему чтим подвиг предков, являемся единым народом, несмотря на десятилетия попыток уничтожить все это», считает Колясников.

Также он отметил беспрецедентную активность дипломатов США на Урале. «Это и тайный приезд Кейтлин Кавалек (заместителя Виктории Нуланд) для встречи с представителями бизнеса и оппозиции; и приезд пресс-секретаря посольства США Уильяма Стивенса для закрытой встречи с представителями СМИ; и регулярные приезды посла США Джона Теффта, на последней из которых он провел тайную встречу на квартире консула США Микели — с участниками запрещенной обменной программы FLEX», — сообщил общественник.

Сергей Колясников отметил также высокий уровень гражданской активности свердловчан в отношении событий происходящих на Украине. По его словам, прошлогодняя трагедия в Одессе и гражданская война на Донбассе объединяет сотни неравнодушных людей, которые выходят на акции поддержки. Общественник напомнил, что являлся соорганизатором нашумевших акций #ЯДонбасс и #ОдесскаяХатынь — на которые пришли сотни людей, причем эти акции не имели отношения к партиям, городским или областным властям.

По его словам, есть ещё одно событие, которое напрямую связано с судебным процессом, который стартует в будущем году и вполне может стать резонансным. «Знаковым событием стало увольнение высокопоставленной сотрудницы прокуратуры Свердловской области, чей сын Борис Малафеев избил беременную женщину на дороге и после этого бахвалился своей безнаказанностью перед СМИ», — сказал Колясников.

В пресс-службе Свердловского областного суда уточнили, что судебный процесс по делу Бориса Малафеева начнётся 13 января 2016 года.