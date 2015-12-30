Рейкьявик, 30 декабря, 2015, 14:37 — ИА Регнум. Жители островного государства скоро смогут публично преклониться перед такими богами, как Тор, Один и Фригг, в новом языческом храме, прославляющем древних божеств, сообщает Reuters.

Цитата из х/ф «Мстители». Реж. Джосс Уидон. 2012. США «На колени!»

Несмотря на то, что христианство сменило язычество на острове около тысячи лет назад, современная его форма становится всё более привлекательной для жителей острова.

«Я не думаю, что кто-то верит в одноглазого мужчину, который разъезжает на восьминогой лошади», — заявил Хильмар Орн Хилмарсон, высший священнослужитель общества Ásatrúarfélagið, что переводится как «Братство почитателей Асы» — организации, которая выступает за продвижения веры в древнегерманских богов. «Мы смотрим на истории как на поэтические метафоры и на проявления сил природы и человеческой психологии», — добавил он.

Согласно данным Статистического агентства Исландии, за последние 10 лет количество членов организации выросло в три раза — до 2,4 тыс. человек в стране, где проживает всего 330 тыс. граждан.

Храм будет иметь форму круга и будет врыт на 4 метра в холм, с которого открывается вид на столицу страны Рейкьявик, а купол его будет устроен таким образом, чтобы пропускать солнечный свет. В нем будут проводиться свадьбы и похороны, будут давать имена молодым людям, как это делается в других религиозных общинах.

Основная религия страны вулканов и ледников — евангелистская лютеранская церковь Исландии, прихожанами которой являются 92,2% граждан страны. Также определенное количество живущих в Исландии посещают католические храмы.