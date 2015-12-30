Ростов-на-Дону, 30 декабря, 2015, 12:59 — ИА Регнум. «Я и Сердар приехали в Ростов вместе, и мы выйдем отсюда вместе», — цитирует портал tehrantimes.com комментарий главного тренера ФК «Ростов» Курбана Бердыева о возможности ухода нападающего желто-синих Сердара Азмуна в английский «Сток Сити». Информация о возможном уходе появилась в иранских СМИ, передает корреспондент И ИА REGNUM 30 декабря со ссылкой на данные портала. Переход игрока оценен в 6 млн евро.

fc-rostov.ru Нападающие ФК «Ростов» Александр Бухаров и Сердар Азмун

Напомним, что Сердара Азмун был арендован у казанского «Рубина». В начале декабря ИА REGNUM сообщало о том, что руководство администрация команды до сих пор не расплатилась по трансферному контракту о переходе игрока на Дон. Иранский спортсмен Азмун был арендован в конце февраля текущего года. В стане желто-синих он останется до конца сезона 2014/2015 под номером «20». Кстати, перспективный игрок в этом году справил своё 20-летие. В «Рубине» Азмун провел три года. В январе 2015-го форвард был включён в заявку на Кубок Азии 2015, на котором забил два гола и помог сборной выйти из группы. За иранскую сборную он забил восемь голов в 14 играх.

Портал сообщает о том, что «Сток Сити» располагается на девятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, на счету команды победы над «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон».

Как ранее передавало ИИА REGNUM, неоднократно наставник футбольного клуба «Ростов» Курбан Бердыев опровергал слухи о своем уходе из команды. По итогам встречи рулевого и губернатора области Василия Голубева была достигнута договоренность о том, что Бердыев останется на посту главного тренера как минимум до конца сезона 2015/16.