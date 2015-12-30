Санкт-Петербург, 30 декабря, 2015, 12:19 — ИА Регнум. Первый показ нового вестерна Квентина Тарантино«Омерзительная восьмёрка» состоится 7 января в петербургском кинотеатре «Аврора». Об этом сегодня сообщили в компании «Иноекино». Фильм покажут в оригинале с русскими субтитрами. В российский прокат картина выйдет 14 января.

Цитата из к/ф «Омерзительная восьмерка». реж Квентин Тарантино. 2015. США Пленница

Сюжетная линия строится вокруг охотник за головами и бывшей заключенной. Направляясь в небольшой пустынный город, они встречают по пути отставного майора и во время метели попадают в галантерейную лавку, сталкиваясь там с весьма интересной компанией. Генерал, шериф, мексиканец, француз и ковбой — один из них не тот, за кого себя выдает.

Работа над новым фильмом далась Тарантино не просто: картину преследовали неудачи в виде пиратов и злоумышленников. В январе прошлого года, ещё до начала съёмок, в сети появились фрагменты сценария, после чего Квентин отказался снимать. Предположительно утечка сценария произошла по вине агента одного из актёров — Тима Рота, Брюса Дерна или Майкла Мэдсена, потому как доступ к тексту, по словам режиссёра, был только у них. Позже Тарантино успокоился, переписал сценарий и продолжил работу.

За несколько дней до выхода в прокат «Омерзительная восьмёрка» стала жертвой пиратства — неизвестные злоумышленники выложили фильм на англоязычных торрент-трекерах, и за первые сутки картину скачали более полумиллиона раз. К слову, фильм «Выживший» с Ди Каприо в главной роли тоже не дождался премьеры — с ним произошёл аналогичный инцидент.

Премьера «Омерзительной восьмёрки» прошла в Лос-Анджелесе 7 декабря, а 25 декабря фильм вышел в американский прокат. Судя по отзывам, встретили премьеру неоднозначно: любителям вестерна фильм показался затянутым и не захватывающим. Однако отзывы кинокритиков ещё впереди: в грядущем году картина номинирована на три «Золотых глобуса»: «Лучшая женская роль второго плана» (Дженнифер Джейсон Ли), «Лучший сценарий» и «Лучший саундтрек».

Читайте также: В российский прокат выходит «Маленький принц» Марка Осборна