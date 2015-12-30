Москва, 30 декабря, 2015, 10:05 — ИА Регнум. 13% российских компаний планируют выплаты премий всем сотрудникам, еще 20% — некоторым категориям персонала. На 41% российских предприятий премий в этом году не будет. Представители еще 26% компаний затруднились с ответом. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским центром рекрутингового агентства Superjob.ru

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Наиболее богатыми на премии были 2010 и 2011 годы: весь штатный состав или некоторые категории специалистов тогда планировали премировать 40% работодателей. Самым экономным стал прошлый, 2014 год: дополнительные выплаты персоналу по итогам года собирались сделать лишь 30% компаний.

Среди работающих граждан премии в 2015 году ожидают получить 24%. В компаниях 42% опрошенных отсутствует практика премирования по итогам года. 18% респондентов связывают отсутствие премий с нестабильным финансово-экономическим положением компании. 8% называют другие причины отсутствия премий в этом году.

Ежегодные опросы показывают, что количество работников, ожидающих премирования в конце года, достаточно стабильно, как и количество компаний, где не практикуется выплата годовых премий персоналу. Зато количество респондентов, связывающих отсутствие премий с неустойчивым положением предприятия, за период наблюдений выросло более чем в 1,5 раза: с 11% в 2010 году до 18% в нынешнем.

Опрос проводился 7−14 декабря 2015 года в 126 населенных пунктах России. В опросе принимали участие 1000 представителей работодателей и 1600 трудоустроенных граждан из всех округов страны.