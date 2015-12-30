Москва, 30 декабря, 2015, 09:49 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предоставляющий льготы пожилым людям и инвалидам при оплате взносов на капитальный ремонт. Соответствующий документ опубликован во вторник, 29 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Капитальный ремонт

В документе говорится, что у региональных властей есть право полностью освобождать от уплаты одиноких граждан старше 80 лет.

Также закон предусматривает возможность предоставления 50%-й скидки пенсионерам старше 70 лет в случае, если они живут одни, инвалидам I и II группы и детям-инвалидам.

Данный закон вступит в силу с 1 января 2016 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в декабре 2012 г. в РФ был принят закон, который предусматривает создание региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет собственников.