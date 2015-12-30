Москва, 30 декабря, 2015, 07:33 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин на переговорах с госсекретарем США Джоном Керри, прошедших в Москве 15 декабря, заявил о необходимости допуска президента Сирии Башара Асада к президентским выборам, которые должны состояться в 2017 году, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

assafir.com Плакат с Башаром Асадом в Сирии

По данным агентства, Путин выразил уверенность, что если Башар Асад примет участие в президентских выборах, он одержит победу. Джон Керри с позицией президента РФ не согласился. Он заявил, что США уже занимаются разработкой таких правил голосования, при которых шансы Асада на победу уменьшатся.

Это противоречит заявлениям администрации президента США Барака Обамы, который неоднократно высказывался за немедленную отставку Башара Асада, отмечает издание. Путин также подчеркнул, что Москва против участия в политическом процессе оппозиционных сирийских группировок не будет возражать, если они перестанут воевать.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно принятой 18 декабря Советом Безопасности ООН резолюции в поддержку мирного урегулирования в Сирии, в стране предусматривается «политический переход» и формирование переходного правительства в течение полугода. Выборы должны пройти в течение ближайших полутора лет.