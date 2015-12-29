Москва, 29 декабря, 2015, 20:33 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в систему социальной поддержки граждан России. Соответствующий документ опубликован сегодня, 29 декабря, на официальном интернет — портале правовой информации.

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

Путин подписал закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости».

Этот документ вносит изменения в семь законодательных актов, в частности: «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», «О занятости», «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», а также другие.

В ведение региональных властей отдано установление размера, порядка назначения, индексации и выплаты пособия на ребенка, включая условия и периодичность этих выплат (но не реже одного раза в квартал). Также разрешается применять критерии нуждаемости.

Кроме того, изменен порядок выплат некоторым категориям граждан, пострадавшим при катастрофе на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Также в список безработных граждан России, которые имеют право в приоритетном порядке получить дополнительное профессиональное образование, включены граждане, которые получают государственную социальную помощь на основе социального контракта, если в нем имеются соответствующие условия.