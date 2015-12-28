Москва, 28 декабря, 2015, 12:41 — ИА Регнум. 100-й номер видеопередачи Сергея Кургиняна «Смысл игры», который можно посмотреть здесь, посвящен новому наступлению фашизма и тому факту, что на острие этой атаки оказалась Россия.

psicogenealogia-costellazioni.it Железный засов

«На острие этой атаки — являющейся фашистской постольку, поскольку именно фашизм стремился и стремится сокрушить человечность, — вновь оказалась Россия. От того, выстоит она или нет, зависит слишком многое», — говорит политолог.

Кургинян сравнивает нынешнюю Россию с «искореженным ржавым засовом, запирающим дверь, которую хотят отворить силы ада».

«Можно обсуждать состояние этого засова, все его несовершенства и деформации. Но сейчас важно, чтобы этот засов выстоял, и дверь не открылась. Потому что другого засова у человечества нет», — считает он.

«Один из важнейших процессов, позволяющих повысить прочность засова, — осознание причин гибели СССР», — настаивает Кургинян.

«Все дело в элите. Это она сначала дала процессам то направление, которое называют хрущевским, затем усугубила положение дел невнятным брежневизмом, а затем сыграла в определенную игру, завершившуюся развалом СССР и прочими всем известными злоключениями, губительными для простого народа и вполне лакомыми для этой самой элиты. И это она же будет дальше двигать процессы так, чтобы засов «Россия» потерял даже ту прочность, которую он имеет в настоящий момент», — отмечает политолог.

Предметом детального рассмотрения в 100-м выпуске «Смысла игры» стали поразительная карьера А. Н. Косыгина, роль в ней М. М. Гвишиани и Л. П. Берии, связь Косыгина с «ленинградским делом», более поздние элитные сюжеты.

Казалось бы, что актуального в этих людях и делах давно минувших дней? Сергей Кургинян отвечает:

«Когда мне говорят, что представители данной элиты давно ушли в небытие и поэтому не стоит ворошить прошлое, я отвечаю: «Люди приходят и уходят, а элитные кланы остаются и продолжают влиять на происходящее».

«Я никоим образом не сомневаюсь, что Алексей Николаевич [Косыгин] был талантливым человеком. Но талантливых людей было много, а таких карьер — наперечет», — добавляет он.

В конце выпуска «Смысла игры» Сергей Кургинян выделяет около двух десятков, как он говорит, «простейших связей» в российской элите тогда и сейчас. Например, он напоминает, что представители определенных элитных кланов, история которых тянется из Советского Союза, ведут «постоянные разговоры о том, что нужна новая табакерка (прямо исходят они все от страстного мечтания ее заполучить — то Юргенс об этом говорил в эпоху президентства Медведева, теперь Белковский). А теперь Ходорковский и другие прямо говорят о революции в Российской Федерации, и о ее переустройстве, и о ее распаде».

Всё это, считает Сергей Кургинян, нужно знать и понимать, потому что «понимание — это зрячесть. А зрячий, в отличие от слепца, способен сражаться. Чем выше зрячесть, тем прочнее засов «Россия».