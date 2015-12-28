Москва, 28 декабря, 2015, 11:29 — ИА Регнум. Законопроект о беби-боксах, внесли в Госдуму члены Совфеда Вадим Тюдьпанов, Лилия Гумерова и Елена Афанасьева, передает корреспондент ИА REGNUM 28 декабря. Новая версия законопроекта переносит полномочия по организации и финансированию в России сети беби-боксов с федерального на региональный уровень.

oreninform.ru Ребенок

«Органы государственной власти субъектов РФ, в порядке, установленном законом субъекта РФ, могут создавать безопасные для жизни и здоровья ребенка специализированные места для анонимного оставления ребенка после его рождения…», следует из внесенных поправок.

Законопроект наделяет места для безопасного анонимного оставления новорожденных детей правовым и государственным статусом и дает субъектам РФ полномочия по обеспечению функционирования беби-боксов.

Инициатива предусматривает возможность родителей вернуть ребенка, доказав путем ДНК-анализа свои права на него.