Анкара, 28 декабря, 2015, 11:26 — ИА Регнум. На территории Турции застрелен журналист из Сирии Наджи аль-Джерф. Убийство произошло накануне, 27 декабря, пишет газета Deutsche Welle.

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Наджи Аль-Джерфа застрелили из пистолета в городе Газианте (Турция) в то время, как он шёл по улице. Журналист в Турции снимал документальный фильм о террористической деятельности «Исламского государства» (ИГ).

Аль-Джефра был главным редактором газеты Hentah. В Сирии уже выходили его документальные фильмы о войне.

Журналисту было 37 лет. У него осталось двое детей.

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