Токио, 28 декабря, 2015, 10:36 — ИА Регнум. 28 декабря главы МИД Южной Кореи и Японии достигли соглашения, благодаря которому удастся разрешить давний острый вопрос в отношениях двух стран, сообщает Associated Press.

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Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида заявил, что премьер-министр страны Синдзо Абэ предлагает принести извинения, а также выделить финансирование фонду помощи престарелым бывшим невольницам прифронтовых борделей в размере 1 млрд йен.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря стало известно, что глава МИД страны Фумио Кисида совершит визит в Южную Корею с целью найти решение давней сложности в отношениях между двумя странами. Речь идет о практике японских милитаристов сгонять жительниц многих азиатских стран в прифронтовые бордели для удовлетворения нужд японских солдат.