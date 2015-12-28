Москва, 28 декабря, 2015, 09:55 — ИА Регнум. В 2015 году Банк России лишил лицензии на проведение банковских операций 93 банка. Во всех кредитных учреждениях были назначены временные администрации. Пострадавшие вкладчики получили компенсации по кладам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Причинами отзыва лицензий стали высокорискованная кредитная политика, проведение сомнительных операций в крупных объёмах, несоблюдение требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов.

Среди банков, лишившихся лицензий в 2015 году, такие крупные банки, как «Российский кредит», «Ренессанс», «Региональный банк развития», «Пробизнесбанк» и др.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам главы Сбербанка Германа Грефа, «предполагается, что в 2016 году потеряют лицензии 10% российских банков».

Напомним, в 2014 году Центральный банк РФ отозвал лицензии у почти 87 кредитных учреждений по всей стране. В 2013 году лишились лицензии 46 банков, в 2012 году — такое же количество (46).

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