Москва, 28 декабря, 2015, 01:54 — ИА Регнум. Российские аптечные сети смогут продавать лекарственные препараты через интернет-магазины. В министерстве здравоохранения РФ подготовили пакет поправок в федеральные законы «Об информации…» и «Об обращении лекарственных средств», в случае принятия которых возможность найти и купить необходимое лекарство у граждан России появится с 1 января 2017 года, сообщают «Известия».

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«Предлагается норма о том, что дистанционную розничную торговлю будут осуществлять только аптечные организации, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность (то есть имеющие соответствующие помещения и фармацевтический персонал), а порядок указанной торговли будет устанавливаться правительством», — заявили в пресс-службе министерства здравоохранения.

Распространять через интернет можно будет все группы препаратов за исключением психотропных и наркотических. Контроль за интернет-продажами будет осуществлять Росздравнадзор.

В настоящее время торговля лекарствами дистанционно в России запрещена. Однако, как сообщает исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатова, «сегодня в интернете можно приобрести любой лекарственный препарат». «По сути у нас есть пиратский рынок лекарств, — заявляет Игнатова. — Получается, что аптеки, которые отчитываются перед государством за свою деятельность, не имеют права этого делать, а те, кто фактически вне закона, — делают».

Однако при дистанционной продаже лекарственных препаратов повышаются риски приобретения некачественного, а то и контрафактного товара. По данным экспертов, даже в стационарных аптеках, где покупатель может потребовать документы на товар, сохраняется вероятность покупки контрафактных лекарств. Доля таких медикаментов при доставке на дом может существенно возрасти. К тому же для многих лекарств большое значение имеют специальные условия хранения (температура, влажность, освещение), несоблюдения которых может привести к потере качества. «Интернет-аптеки не будут оснащать каждого курьера специальным оборудованием», — отметил сооснователь социальной сети для врачей «Доктор на работе» Станислав Сажин.