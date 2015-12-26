Магас, 27 декабря, 2015, 01:58 — ИА Регнум. 26 декабря за отставку руководителя Духовного центра мусульман (ДЦМ) республики Исы Хамхоева выступил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Также в своем Instagram он предложил провести выборы нового муфтия.

Скриншот записи с instagram.com/p О муфтии

В соцсети глава Ингушетии написал, что встретился с имамами мечетей районов республики, религиозными деятелями и старейшинам в муфтияте в ходе эфира «Диалог с народом». Юнус-Бек Евкуров отметил, что он остался недоволен деятельностью муфтията, в частности реакцией на события, которые произошли летом 2015 года — она, по словам политического деятеля, подрывают авторитет официального духовенства.

«Послушал муфтия Ису Хамхоева, других представителей муфтията, алимов и сделал вывод, что муфтий устал, чрезмерно эмоционально реагирует на критику, упущена работа как совета алимов, так и муфтията. С учетом этого предложил муфтияту принять отставку муфтия и назначить исполняющего обязанности муфтия», — сообщил в своем Instagram глава Ингушетии.

Кроме того, Евкуров отметил, что одновременно с этим заявлением он предложил подготовить и провести выборы муфтия при участии совета алимов и помощников-советников по религиозным вопросам.

Также политик призвал жителей Ингушетии не делать скоропалительных выводов: «И до Исы Хамхоева у нас были муфтии, и до меня были руководители республики, и после нас будут. Надеюсь, жители меня правильно поймут».

ИА REGNUM напоминает, что в июне этого года в мечети Назрани произошел конфликт между руководством муфтията республики и имамом мечети с применением огнестрельного оружия. В результате инцидента пострадали несколько человек.