Москва, 26 декабря, 2015, 15:05 — ИА Регнум. На съезде были рассмотрены вопросы, касающиеся избрания новых руководящих органов партии, в том числе, председателя партии, подготовки региональных отделений партии к предвыборной кампании в Государственную Думу РФ 16 сентября 2016 года.

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Новым председателем Российской партии пенсионеров за справедливость избран депутат заксобрания Свердловской области Евгений Артюх, ранее занимавший пост зампреда партии. Председателя выбирали в ходе открытого голосования на безальтернативной основе. В заксобрании Свердловской области Евгений Артюх входит во фракцию «Единая Россия». В последнем рейтинге перспективных политиков Института социально-экономических и политических исследований за сентябрь-декабрь он вошел в первую тройку региональных политиков с федеральной перспективой. В конце ноября депутат Госдумы Игорь Зотов (входит во фракцию «Справедливая Россия») сложил полномочия руководителя Российской партии пенсионеров за справедливость, чтобы, как он заявил, «уступить лидерство» более молодому соратнику и сосредоточиться на выборах в Госдуму по одномандатному округу в Тульской области.

На съезде были решены и текущие организационные вопросы — — заново сформированы руководящие органы партии — Центральный совет, Президиум центрального совета, бюро президиума центрального совета, контрольно-ревизионная комиссия.

Также в процессе работы съезда были подробно обсуждены тезисы предвыборной программы партии, ориентированной на вызовы современного общества.

«В политическом докладе было уделено особое внимание избирательной кампании 2016 года, тому, с чем мы пойдем на выборы, мы уделили этой теме больше половины времени, отведенного для съезда, — сообщил в интервью ИА REGNUM новый председатель партии Евгений Артюх. — Сегодня мы очень детально обсуждали те идеологические установки, с которыми мы идем на выборы.»

«В частности, мы считаем, что пенсионная реформа, которая сейчас идет в стране, не должна идти за счет нынешних и будущих пенсионеров, мы не одобряем ту индексацию пенсий, которая была проведена которую приняла Госдума — в следующем году на 4% при ожидаемой инфляции в 15%, мы критически относимся и не одобряем поправку к индексации работающих пенсионеров, а это 15 миллионов человек. Мы считаем, что пенсионная реформа не должна сводиться только к повышению пенсионного возраста в стране. Параллельно должны обсуждаться вопросы повышения качества жизни, улучшения медицинского обслуживания, и всего, что с этим связано. Мы обсудили вопросы нашей активизации на уровне законодательных инициатив в регионах. Например, были рассмотрены несколько законодательных инициатив по снижению платежей на капитальный ремонт в ряде регионов, например, в Свердловской области.» — продолжил свой комментарий Евгений Артюх.

«Мы поставили задачу своим региональным отделениям активнее входить в повестку по пенсионной реформе в стране, быть спикерами, грубо говоря, добиться того, чтобы при поиске информации по этим вопросам поисковые системы «видели» наши фамилии. По этому вопросу мы сейчас разрабатываем отдельную программу и активизируем свою пропаганду, — рассказал председатель парии. — Мы также очень детально обсудили вопросы по работе с молодежью, на примере целого ряда региональных отделений, где у нас уже созданы молодежные движения, «молодежные крылья». Например, в одном из регионов создано «Агентство добрый дел», которое работает как тимуровское движение, с тем, чтоб вовлекать молодежь в наши ряды как волонтеров, как ребят, которые заботятся о своих бабушках, дедушках, родителях, и которые готовы вместе с нами работать с детскими домами, участвовать в волонтерских патриотических акциях. Мы рассмотрели вопрос участия представителей нашей партии в молодежных парламентах регионов — такой опыт у нас уже тоже есть. Мы смещаем свое позиционирование, и говорим, что мы — «партия нынешних и будущих пенсионеров», то есть наша аудитория охватывает и молодежь, и людей среднего возраста, и пенсионеров.»

«Мы все очень воодушевлены по итогам съезда. Мы считаем, что у нас есть все, чтоб идти и активно принимать участие в выборах в 2016 году в Госдуму. сейчас мы формируем списки кандидатов, которые представим в Администрацию президента для участие в обучающем семинаре кандидатов на базе МГУ. Имея федеральную лицензию, мы идем на выборы без сбора подписей. Мы работаем на одном поле с КПРФ и «Справедливой Россией», мы эффективны, и привлекательны и как для электората, так и для потенциальных кандидатов, — продолжил председатель Российской партии пенсионеров за справедливость». — В некоторых регионах мы успешно конкурируем с парламентскими партиями. Например, в 2012 году по процентам мы обошли КПРФ и ЛДПР на выборах в Екатеринбургскую городскую думу, в ряде регионов мы побеждаем «Справедливую Россию».

«Обобщение этого опыта и мобилизация партии — это наши главные задачи сейчас, с целью успешного участия партии в выборах 2016 года в Госдуму и в 38 субъектах федерации. Наша задача — объединить эти кампании и сделать их максимально эффективными. Задача минимум — — пройти пятипроцентный барьер и попасть в Госдуму VII созыва.» — подытожил свой комментарий Евгений Артюх.

Российская партия пенсионеров за справедливость была создана в 2001 году из общественно-политической организации, в 2006 году вместе с Партией жизни Сергея Миронова и «Родиной» объединилась в новую партию «Справедливая Россия», а на базе Партии пенсионеров было создано общественное движение. В 2011 году было принято решение о преобразовании организации в партию, учреждение которой было оформлено на съезде в апреле 2012 года.