Петрозаводск, 26 декабря, 2015, 13:34 — ИА Регнум. Столица Карелии — Петрозаводск — осталась без мэра. Накануне, 25 декабря, депутаты Петрозаводского горсовета 23 голосами из 26 возможных подтвердили свою неудовлетворенность работой градоначальницы и ее администрации, и заручившись согласием главы республики Александра Худилайнена, за неисполнение обязанностей в течение трех и более месяцев отправили Галину Ширшину в отставку. Таким образом, под конец года политический сериал о противостоянии местной и республиканской власти, длившийся несколько лет, завершился.

remontnavideo.ru Губернатор Карелии Александр Худилайнен

Интрига заседания… Была ли она?

10 декабря Галина Ширшина получила уведомление о решении депутатов отстранить ее от должности, за день до заседания Петросовет обнародовал программу мероприятия, где вторым пунктом шел вопрос о прекращении полномочий действующего мэра. В это же время в ряде проправительственных СМИ подводятся итоги работы команды мэра: вспоминаются предвыборные обещания, соотносятся результаты, обсуждаются кадровые решения, уголовные дела соратников и т.д. «Мэр, не выполнивший свою программу, нам не нужен», — призывают издания.

За день до события газета «Вести Карелии» узнает, что глава республики Александр Худилайнен проводит конфиденциальный разговор с управленцем одной из петербургских тепловых компаний Вадимом Грачевым, в ходе которого, по данным журналистов, обсуждается вопрос о назначении петербуржца сити-менеджером Петрозаводска. Между этим, сама Галина Игоревна накануне заседания в интервью газете «Столица на Онего» отчитывается, чего удалось достичь за время работы, и что помешало. Кроме того, еще действующий мэр просчитывает в равной степени все варианты голосования: кто-то из депутатов окажется в «смятении», кто-то может не прийти, и в конце концов, ведь «сделают так, как скажет губернатор». Вечером 24 декабря в Петрозаводске в поддержку мэра проходит митинг (человек в 50, пара-тройка из которых решительно настроенные пенсионерки-противницы); утром же в день заседания у здания собрание «алаверды»: симпатичные аккуратные печатаные плакатики «За детсады!», «За парки!», «Против мэра!».

Дьявол в деталях

«Честно говоря, я до последнего момента надеялся на чудо (…), — описывает свои впечатления от заседания колумнист издания «Губерния Daily», блогер Александр Фукс. — Представлялось мне, например, следующее. Сидят себе за столами депутаты, облизываются, потирают руки, их старшой произносит обвинительную речь, мэршу, как миледи, ставят на колени, палач взмахивает мечом, и тут в зал прямо с неба опускается, например, Нургалиев (возглавляет одну из рабочих групп госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии — прим. ИА REGNUM ). С саблей в руке. Все падают. Он сообщает, что указом его величества губернатор разоблачен и отправлен в деревню, на освободившееся место назначен он — Нургалиев, а мэра он берет себе в жены. Звучит радостная музыка. Депутаты встают, поздравляют молодых, целуют Галине Игоревне руки, Боднарчук (председатель Петросовета Геннадий Боднарчук — прим. ИА REGNUM ) дарит молодоженам свою улыбку. На заднем плане Худилайнен понуро пасет овец. Занавес».

В реальности действие оказалось менее гротескным, однако без «говорящих» деталей не обошлось. Одно из ключевых в этом году мероприятий карельской общественно-политической жизни транслировалось региональными СМИ в режиме реального времени. Журналисты не преминули обратить внимание на особенности церемонии. Например, протокольность. «Боднарчук начинает «представлять доказательства». Читает по бумажке. Видно, что при подготовке перечитал раз десять. Текст знает. Текст литературен, но одновременно безэмоционален. Подается с выражением», — иронизирует портал «Черника». Особого внимания заслужило преждевременное эффектное удаление Галины Ширшиной после объявления о прекращении ее полномочий, а также последовавшее заявление заместителя мэра Евгении Сухоруковой, которую депутаты хотели назначить временной исполняющей обязанности градоначальника, об увольнении. «Увольнение Сухоруковой вызывает уважение», — признаются в материале журналисты «Губерния Daily». Отдельным поводом для сарказмов стал инцидент, когда следуя на пресс-конференцию после заседания несколько депутатов «Пипецсовета», как выразились читатели, застряли в лифте. «Жаль, что не навсегда», «Первый звоночек свыше!», — отметили в комментариях читатели «Столицы на Онего».

Проигран бой, но не сражение

Удаление с поста одного из самых медийно известных мэров страны и в некоторых СМИ, и в блогосфере вызвало закономерное, ожидаемое негодование. «Мэра Петрозаводска Галину Ширшину таки отправили в отставку. Это событие надо рассматривать в одном ряду с физическим устранением Бориса Немцова, который на момент убийства (напомню) являлся депутатом Ярославской областной думы, и лишением мандата депутата Псковского областного законодательного собрания Льва Шлосберга. Конечно, можно напомнить и о других утратах этого года, которые, на первый взгляд, никак не связаны с политическим давлением, но тем не менее создают общий тревожный фон и демонстрируют оскудение либерально-демократического лагеря», — пишет пользователь «LiveJournal». Колумнист Александр Фукс считает, что отставка выбранной петрозаводчанами Галины Ширшиной — укрепление вертикали власти; дело не в ливневых канализациях, которых нет, и не в состоянии города — просто заниматься городским хозяйством должен «удобный» человек.

Между тем, немало и тех, кто в этом событии видит и светлые стороны. «Ну, как минимум, всем, кто против этих ахтунгов, нужно сохранить себе список проголосовавших «за». И обязательно сходить на выборы, чтобы эти … больше в нем не появлялись», — советует один из читателей. Некоторые же отмечают, что таким образом депутаты, во-первых, оказали себе же медвежью услугу, лишив себя того «стрелочника», на которого можно было бы списывать собственные промахи, а во-вторых, открыли перед Галиной Ширшиной новые двери.

«Как ни странно это может кому-то показаться, но последняя в уходящем году сессия городского совета Петрозаводска, на которой депутаты собираются отправить в отставку избранного мэра карельской столицы, для самой Галины Ширшиной окажется выигрышной при любом результате, — еще до решения Петросовета писал портал «Черника». — Откажутся члены Петросовета от своих намерений — мэр выйдет из этого противостояния победителем. Примут депутаты решение об отставке, и если это решение не будет отменено судом, республика и страна получат политика с всероссийской известностью, который узнаваем в Москве даже больше, чем назначенный Путиным более трех лет назад глава Карелии Худилайнен. И не только в Москве». Согласно рассуждениям автора, рейтинг Галины Ширшиной растет, тогда как действующего главы — снижается. И если Кремль до сих пор не смог найти подходящую альтернативу руководителю республики, то мэр очень хороший кандидат, который вполне может стать временно исполняющим обязанности до назначения новых выборов. В добавок к этому, пользующаяся уважением в соседней Финляндии, номинированная на премию РБК «Государственный человек», Ширшина на деле может привлечь в республику столь необходимые для экономики инвестиции.

«Ширшиной надо уходить в политику. Возглавить региональное отделение «Яблоко» вместо Слабуновой. У нее большая поддержка. А мусор убирают и крыс ловят пусть едро-менеджер с Петросоветом. Покажут всем, как с нищим бюджетом отремонтируют дороги, сделают освещение, обеспечат сирот и переселенцев жильем, город вычистят. Заживем! Вместо троллейбусов — населению самолеты!», — советуют некоторые читатели критикующего мэра портала «КарелИнформ».

«Власти Карелии сделали всё, для того что бы из мэра Петрозаводска сделать еще одну «политическую звезду», причем сразу на федеральном уровне», — отметил в своем комментарии для ИА REGNUM политолог Сергей Артёменко. Сложно со стороны оценивать насколько Ширшина плохой мэр, — считает эксперт, — но если хотя бы часть обвинений, выдвинутых прогубернаторскими депутатами против Ширшиной верна, то бессилие на федеральном и карельском медийном поле привело к тому, что аргументов Худилайнена не слышно и не видно. «В СМИ и массовом сознании останется факт того, что Ширшина была отстранена от должности не за плохую работу, а за то, что противостояла губернатору», — отметил Артёменко. По его мнению, глупость и некомпетентность тех людей, кто занимается информационным обеспечением деятельности губернатора, привела к тому, что отставка по «хозяйственным» претензиям к мэру вывела это событие в топ политических событий этого месяца. «Ширшиной теперь прямая дорога в федеральную политику», — отметил политолог.

Мнения о том, что уход с поста главы Петрозаводска может стать для Галины Ширшиной билетом в «большую» политику, придерживаются и политологи. Сама же экс-мэр, посвятив отпуск не только домашним предпраздничным хлопотам, но и общению с юристами, еще обжалует решение Петросовета в суде.