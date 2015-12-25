Екатеринбург, 25 декабря, 2015, 21:36 — ИА Регнум. Воспитанники школы № 47 и детского сада № 27 города Макеевка в Донбассе получили гуманитарную помощь, которая была собрана школьниками города Нижнего Тагила Свердловской области. Об этом сообщила активист нижнетагильского отделения «Родительского всероссийского сопротивления» Ольга Перегуд корреспонденту ИА REGNUM.

фотография Ольги Перегуд Детский сад Макеевки

Напомним, что ранее учащиеся среднеобразовательных школ № 9 и № 81 Нижнего Тагила отправили помощь детям Донбасса в рамках гуманитарного проекта «Дети России — детям Донбасса». Школьники, с помощью преподавателей и родителей собрали канцелярские принадлежности, другие предметы первой необходимости и написали письма своим сверстникам.

Сопровождение проекта осуществляли активисты РВС, которые осуществили адресную доставку помощи в образовательные учреждения города Макеевка. Сначала посылки доставляются в сборный пункт в Ростове-на-Дону, а затем гуманитарные конвои МЧС России, доставляют их в Донбасс. Отметим, что школы и детские сады населённых пунктов Донбасса пишут заявки, которые общественники направляют в российские школы. Решение об оказании помощи принимает руководство школ и родительские комитеты, которые в дальнейшем организуют школьников. Смысл акции заключается в том, что дети сами должны собрать помощь упаковать её и оставить пожелание своим сверстникам в Донбассе. Таким образом, акция помогает наладить прямые связи между детьми для укрепления дружбы.

Отметим, что в одном конвое была доставлена помощь от школьников Челябинской области.