Москва, 25 декабря, 2015, 13:43 — ИА Регнум. 22 декабря в Москве в PALMIRA BUSINESS CLUB состоялось вручение второй всероссийской премии «Спортивные сооружения. Итоги года», учредителем которой является журнал SportsFacilities. Организатором мероприятия выступил издательский дом SportB2B при поддержке и содействии Министерства спорта России и Государственной думы РФ.

Фото организаторов мероприятия

На торжественном вечере, посвященном подведению итогов, присутствовали почетные гости из администрации президента РФ, губернаторы и члены правительства регионов РФ, правительства Москвы и Московской области, представители министерства спорта России, Олимпийского комитета России (ОКР), Организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу «Россия-2018», Российского футбольного союза (РФС), Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В этом году на различные номинации были выдвинуты более 50 сооружений страны в 20 номинациях. В отдельные блоки выделены номинации, посвященные подготовке к проведению Чемпионата мира по футболу-2018 и Чемпионата мира по хоккею-2016, итогам Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 — 2015 годы» (ФЦП), проектам поддержки регионального, массового и детского спорта.

В своем приветственном слове заместитель министра спорта РФ Павел Новиков подчеркнул важность и своевременность создания премии.

Цитата Новикова: «Журнал SportsFacilities, который организовал эту премию, стал изданием, сосредоточившим на своих страницах все лучше, что строится у нас в стране. Конечно, еще не все сделано, многое еще находится на стадии становления. Но премия такая нам очень нужна. Сегодня мы проводим ее лишь второй раз, но я уверен, что в следующем году она станет более глубокой», — заявил Новиков.

В номинации «Лучший проект реконструкции стадиона к Чемпионату мира по футболу-2018» победителем стала Большая спортивная арена Олимпийского комплекса «Лужники», которая примет церемонию открытия, первый матч и финал Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.

Лауреатом в номинации «Футбольный стадион — открытие года 2015/2016» стал стадион ПФК ЦСКА «ВТБ Арена парк». Награда была вручена Андрею Перегудову, старшему вице-президенту ОАО «Банк ВТБ», генеральному директору ЗАО «УК «Динамо», руководителю проекта «ВТБ Арена парк».

Наградой как «Лучший спортивный менеджер года» отмечен коммерческий директор ФК «Спартак» (Москва) Александр Атаманенко.

Не остались без должного внимания заслуги региональных спортивных менеджеров — в номинации «Лучший спортивный регион» отмечены Москва, Московская, Иркутская и Нижегородская области, Краснодарский край, Республика Татарстан, Якутия.

В номинации «Прорыв года: признано в мире, сделано в России» победила компания «Магнум», которая открыла в стране производство сидений премиум-класса для футбольных стадионов и других спортивных объектов в рамках общегосударственной политике импортозамещения.