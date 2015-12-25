Петрозаводск, 25 декабря, 2015, 13:04 — ИА Регнум. Отставка мэра Петрозаводска Галины Ширшиной является ошибкой карельских властей. Об этом 25 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.

kremlin.ru Путин В.В., Ширшина Г.И.. 22.06.2015. Москва, Кремль

«Мотивация подобных действий — исключительно политическая. Она связана с тем, что Ширшина в своё время избралась против воли губернатора, и это — политическая месть в её адрес. Претензии к Ширшиной — в большей части надуманные. По таким основаниям, которые накопали, любого мэра в стране можно отстранить совершенно спокойно. Я считаю, что это — политическая ошибка карельских властей, и что им, напротив, нужно было договариваться с Ширшиной, вовлекать её в свою орбиту, выстраивать с ней отношения, а они решили ломать через колено», — сказал Минченко.

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Глава Петрозаводска Ширшина отправлена в отставку

По его словам, протестная среда обрела новую яркую фигуру в лице Ширшиной: «Это будет иметь негативные последствия для губернатора, потому что её отправили в тот момент, когда до выборов в Госдуму осталось меньше года. Соответственно, у Ширшиной появляются шансы избраться по одномандатному округу в парламент, или же в одной параллели с партией «Яблоко», которая является её партнёром. В любом случае, в протестной среде появилась новая фигура, которая приобрела федеральную известность».

При этом Минченко уверен, что Ширшина имела хороший имиджевый потенциал: «У неё есть история успеха, она выиграла выборы, несмотря на жесточайшее сопротивление власти, она провела ряд реформ, причём социальных — в частности, снизила оплату за общественный транспорт. Она также была несправедливо отправлена в отставку, и у неё имеется образ жертвы, причём жертвы-борца».

Политолог отметил, что в своей оппозиционности Ширшина придерживалась курса патриотической повестки: «Достаточно вспомнить, что она была на встрече с президентом России Владимиром Путиным, когда Петрозаводску присваивали звание города воинской славой. Кстати, и администрация президента как раз пыталась активно продвигать Ширшину. На самом деле, для Ширшиной ситуативное поражение является стратегической победой. Это событие также будет иметь для неё хороший имиджевый потенциал».

Напомним, городской совет Петрозаводска сегодня, 25 декабря, досрочно прекратил полномочия мэра города Галины Ширшиной. За её отставку проголосовали 23 депутата, против — трое, воздержавшихся не было. Сама Ширшина заявила: «Доводы депутатов — это пустышка! В вашем уведомлении часть доводов — это полномочия исполнительной власти, а не местного самоуправления. Вас объединили год назад, чтобы убрать меня в отставку».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что отставка Галины Ширшиной стала итогом «местных разборок». Он уверен, что в будущем оппозиционные силы будут играть на теме этой отставке: «Конечно, оппозиция обыграет эту ситуацию, представляя её чуть ли не федеральными политическими репрессиями. Здесь и к гадалке не ходи».