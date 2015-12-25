Санкт-Петербург, 25 декабря, 2015, 10:36 — ИА Регнум. Спустя менее чем год после начала капремонта станция метро «Выборгская» в Петербурге снова принимает пассажиров. Торжественное открытие обновленной станции состоялось сегодня, 25 декабря, передает с места событий корреспондент ИА REGNUM.

Florstein wikipedia.org Выборгская

«Эта станция 1975 года постройки и практически 40 лет безаварийно эксплуатировалась. За 11 месяцев был проведен ремонт: отремонтирован наклонный ход и заменены на современные, так называемые, зонты. Немножко подмарафетили павильон, обновили системы управления», — заявил на торжественной церемонии открытия вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.

По его словам, особое внимание в ходе обновления уделили вопросам формирования доступной среды для людей с ограниченными возможностями.

«Изначально смета капремонта составляла 220 млн рублей. За счет оптимизации сметы 40 млн экономия. Очень высокий уровень импортозамещения — 90%. Почти нет импортных комплектующих», — подчеркнул Албин.

Он признал, что пассажиропоток этой станции невелик — всего 30−35 тыс человек в сутки. «Не очень много, но это важный для города объект, который вводится в год 60-летия метрополитена и накануне Нового года», — подытожил вице-губернатор Петербурга.

Станция «Выборгская» была закрыта на капремонт 7 февраля 2015 года. В ходе ремонта восстановлена гидроизоляция наклонного хода, капитально отремонтированы эскалаторы, частично заменены гранитные полы, отремонтирована облицовка переходного коридора от станции к эскалаторному тоннелю. Балюстрады эскалаторов отделаны современными негорючими материалами. Вместо устаревших торшеров установлены 72 энергосберегающих светодиодных светильника. Модернизирована система видеонаблюдения, отремонтированы служебные помещения, в наземном вестибюле заменены двери, оборудованы входы для инвалидов. Фасад, облицованный известняком, очистили от загрязнений.

Станция метро «Выборгская» была открыта 22 апреля 1975 года на Кировско-Выборгской линии. Станция колонного типа, глубокого заложения — 67 метров. От наземного вестибюля проложен самый длинный в Санкт-Петербурге подземный пешеходный переход. Оформление станции посвящено первым петербургским марксистам с Выборгской стороны. В торцевой стене перехода от эскалаторов к станции находится барельеф, изображающий восставших рабочих Выборгской стороны. Отличительная особенность отделки станции: колонны и путевые стены выложены розовато-бежевым травертином, полы — серым гранитом.