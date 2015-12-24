Москва, 25 декабря, 2015, 01:34 — ИА Регнум. Банк России с 27 декабря вводит новые правила обмена валют, в соответствии с которыми операции на сумму свыше 15 тысяч рублей будут проводиться не по упрощённой процедуре, а с полной идентификацией клиента. Об этом сообщает пресс-служба регулятора, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как поясняют в банке, при покупке или продаже валюты на сумму до 15 тысяч рублей идентификация клиента по-прежнему не требуется. Если же сумма операции будет больше, клиенту потребуется предоставить паспорт и заполнить анкету, в которой необходимо будет указать фамилию, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), а также «иные сведения по усмотрению кредитной организации».

Напомним, что действующее законодательство позволяет не идентифицировать физическое лицо при осуществлении им операций по обмене иностранной валюты на сумму до 15 тысяч рублей. При обмене большей суммы до последнего времени требовалось предъявить документ, удостоверяющий личность.

В Центробанке подчёркивают, что новые правила идентификации клиентов банками «не создадут гражданам дополнительных сложностей при обмене валюты», так как анкету должен будет составлять сам банк.

С какой целью вводятся новые правила, в пресс-релизе Центробанка не уточняется.