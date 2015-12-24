Москва, 25 декабря, 2015, 00:31 — ИА Регнум. Протоиерей Всеволод Чаплин связывает своё освобождение от должности главы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества с расхождением его позиции по вопросу конфликта на Украине с позицией Русской православной церкви в лице патриарха Кирилла. По словам протоиерея, большая часть процесса его увольнения «происходила за кулисами», и это «решение одного человека — святейшего патриарха».

patriarchia.ru Соборный храм Христа Спасителя

«Всё началось год назад, с моего принципиального разногласия с нашей позицией по Украине: нам нужно было не ждать у моря погоды, а реально добиться того, чтобы власть этой страны услышала голос тех людей, которые считают себя русскими», — заявил Всеволод Чаплин агентству РБК.

Патриарх Кирилл ранее выступал с заявлениями о необходимости прекращения боевых действий в Донбассе и призывами к отказу от междоусобиц «по политическому, национальному, социальному или любому иному принципу».

Между тем, протоиерей полагает, что «надо было действовать более решительно, надо было добиться того, чтобы русскоговорящие, русские люди, политически ориентированные на Россию, не оказались бы в том униженном состоянии». «Нужно было и церкви и государству отстаивать людей, которые нам поверили», — уверен он.

Всеволод Чаплин также высказал мнение, что «как человек, двадцать пять лет формировавший отношения церкви с государством и обществом», имеет «некое право спорить со святейшим патриархом и иметь свою позицию».

Как передавало ИА REGNUM, Синод Русской православной церкви на заседании 24 декабря принял решение об освобождении Всеволода Чаплина от должности главы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества. Решением синода ликвидирован возглавлявшийся Чаплиным отдел, а также синодальный информационный отдел Русской православной церкви. Взамен этого создан синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, который, как ожидается, возглавит бывший руководитель информационного отдела Владимир Легойда.