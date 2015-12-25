Москва, 25 декабря, 2015, 07:01 — ИА Регнум. Аналитики Лаборатории инвестиционных технологий подвели финансовые и экономические итоги 2015 года, а на 2016 год они прогнозируют обесценивание рубля до 90−100 рублей за доллар в первой половине года. «К концу 2016 года разворот на рынке нефти приведёт к укреплению российской национальной валюты на 20−30 процентов. Это позволит ЦБ РФ продолжить снижение ключевой ставки», — отметили аналитики.

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Опрошенные агентством Bloomberg финансовые аналитики также уверены в дальнейшем падении российской национальной валюты. Согласно прогнозам, рекорд 2014 года на валютных торгах будет обновлен — рубль может опуститься до отметки в 90 рублей за доллар США.

Однако далеко не все эксперты согласны с таким мнением. «Маловероятно, что доллар в 2016 году будет стоить 90−100 рублей. Предпосылок к этому сейчас нет. Такое возможно, только если нефть продолжить дешеветь, ставка ФРС будет расти, и при этом экономическое положение РФ продолжит ухудшаться. Только при длительном соблюдении этих условий к концу 2016 года доллар может приблизиться к отметке в 90−100 рублей. В целом же, исходя из нынешней экономической ситуации, из-за новой волны удешевления нефти стоит ожидать продолжающегося ослабления рубля, который в первой половине 2016 года может достичь отметки в 80 рублей», — заявил корреспонденту ИА REGNUM партнер компании «Деловой фарватер» Сергей Варламов.

По словам профессора кафедры налогового и финансового права Финансового университета при Правительстве РФ Ивана Соловьева, поскольку снижение нефтяных котировок в следующем году весьма вероятно, то определенное давление на рубль продолжится. Однако он не готов прогнозировать его столь значительное снижение. «Поскольку негативная тенденция на рынке нефти не является неожиданностью и сюрпризом, то соответственно имеется возможность смягчить ее последствия для национальной валюты. При этом просадка нефти до 25−20 долларов может привести к временному снижению курса рубля до 75−80 рублей», — отметил Соловьев.

«В наши непредсказуемые и нестабильные времена, когда геополитика играет главнейшую роль, кратковременные скачки к уровням 90−100 рублей за доллар исключать, конечно, не стоит. Однако это форс-мажор, и такой прогноз имеет право на жизнь лишь в качестве предупреждения», — заявила ИА REGNUM старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Она не исключает дальнейшего падения рубля в течение первого квартала максимум до 78 рублей за доллар, однако уже со второго квартала вполне вероятна стабилизация и постепенное укрепление российской валюты. Здесь свою роль должна сыграть и динамика товарно-сырьевого рынка. Нефть на дне, и ее коррекция неизбежна, вопрос только в сроках.

Вероятность того, что это произойдет во втором квартале, высока, уточнила аналитик. К тому же свою роль должна сыграть и стабилизация экономики, так как с «дна» гораздо легче подниматься. Здесь свою роль сыграет эффект высокой базы. К тому же, добавила Афанасьева, есть надежда, что уже во втором квартале отношения с Западом потеплеют и рынок начнет закладывать в цену вероятность отмены санкций. В таком случае пара доллар/рубль вполне может добраться до 52—55.

Ведущий аналитик MFX Broker Артем Звягильский также считает, что в настоящее время сценарий возможной девальвации курса рубля до 90 или 100 за доллар не представляется возможным. «Даже если цены на нефть краткосрочно и обвалятся до 20 долларов за баррель, все равно ЦБ и правительству смысла допускать столь сильную девальвацию национальной валюты нет никакого. Во-первых, опыт предыдущей девальвации ясно показал, что покрыть зависимость бюджета от внешней конъюнктуры нефтяных цен как минимум нерационально — из-за сильной девальвации, как правило, наступает целый ряд дополнительных расходов. Во-вторых, фундаментальных оснований для такого сценария нет никаких — сейчас структура экономики и экспорта не настолько сильно зависит от нефти, чтобы исходя из рыночного фактора курс показывал столь сильную волатильность», — пояснил он.

А управляющий партнер компании Kirikov Group Даниил Кириков, напротив, полагает, что сценарий 100 рублей за доллар имеет очень большие шансы на реализацию — не менее 45%. Факторов давления у российской валюты предостаточно — начиная от волатильности нефтяных котировок и заканчивая внешним давлением. По его мнению, стартовавшее ужесточение кредитно-денежных условий в США будет давить на российский рубль на протяжении следующего года довольно ощутимо — долларовые активы уйдут туда, где есть спрос на них. Отток «горячих денег» будет давить на экономику и ее валюту, уверен Кириков. Ко всему прочему, контрсанкции России способствуют усилению инфляционного давления, что становится еще одним негативным драйвером для рубля. Среди видимых факторов риска он указал на нерешенную проблему с дефицитом бюджета и слабый потребительский спрос из-за затянувшегося кризисного состояния.

«Получается, что при прочих равных рубль останется в слабой позиции в парах с иностранными валютами как минимум на протяжении первых пяти месяцев года. К концу мая ситуация должна стабилизироваться за счет разворота сырьевого рынка. Ожидания на первый квартал 2016 года предполагают средневзвешенный курс доллара США около 77 руб. Диапазон торгов на первое полугодие — 67−85 руб./USD. При заходе «американца» выше Россия будет вынуждена ввести административное управление, и тогда плохо точно будет всем», — резюмировал аналитик.