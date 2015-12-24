Москва, 24 декабря, 2015, 14:54 — ИА Регнум. Глава ФСБ Александр Бортников заявил 24 декабря, что структуры, которые могут иметь отношение к катастрофе российского А321 над Синайским полуостровом, установлены.

elitefon.ru Полуостров

Он отметил, что что-то конкретное пока сказать не может. «Есть примерная принадлежность тех структур, которые могут иметь отношение к этому», — сказал Бортников. Он уточнил, что «работы очень много».

Лиц, причастных к крушению самолета над Синаем, пока установить не удалось.