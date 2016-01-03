Москва, 3 января, 2016, 04:42 — ИА Регнум. Правительству следует пересмотреть в сторону смягчения условия предоставления бюджетных кредитов регионам. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Василий Иконников (КПРФ). «Планируемое в 2016 году сокращение объема предоставляемых бюджетных трансфертов и бюджетных кредитов, предоставляемых бюджетам регионов, приведет к очередному росту коммерческих заимствований и разбалансированности бюджетов», — считает парламентарий.

mskred.ru Табличка

«Мы постоянно обращаем внимание правительства на то, что сохраняются риски в обеспечении устойчивости бюджетов субъектов РФ, а также местных бюджетов, связанные с существенным объемом долговых обязательств. Но правительство принимает полумеры», — утверждает депутат. «К примеру, действия Минфина по замещению валютных долгов в рублевые, увеличение доли бюджетных кредитов с 32% до 37%, снижение ставки до 0,1%, безусловно, факт положительный, но он не решает кардинально проблемы региональных расходных обязательств», — указал он.

Механизм замещения коммерческих кредитов в полной мере так и не заработал в связи с тем, что многие регионы не могут воспользоваться этой кредитной поддержкой, так как условия ее предоставления оказались для них трудновыполнимыми и крайне жесткими, отметил Иконников. «Правительству следует пересмотреть в сторону смягчения условия предоставления бюджетных кредитов регионам», — заявил он.