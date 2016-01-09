Москва, 10 января, 2016, 02:30 — ИА Регнум. Мировая экономика бросает России все новые вызовы, которые требуют от власти принятия адекватных мер. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Василий Иконников (КПРФ). «Падение мировых цен на нефть ниже отметки 40 долларов за баррель заставило ЦБ и Минфин заявить о корректировке параметров базового сценария макроэкономического развития страны на 2016 год, на основе которого рассчитан и принят бюджет страны», — отмечает парламентарий.

Bernard Goldbach Стрессовый сценарий

Предлагается стрессовый сценарий макроэкономического развития, применение которого в ноябре 2014 года ЦБ рассматривалось как крайне маловероятное, а сегодня подсчитали, что его актуальность возросла, говорит депутат.

«В стрессовом сценарии развития страны задаются параметры, при которых предлагается снижение цен на нефть до уровня 35 долларов за баррель, а падение валового внутреннего продукта в 2016 году составит 2,3% при инфляции 7%», — напомнил Иконников.

«Предлагаемые сценарные условия приведут к секвестированию параметров федерального бюджета 2016 года, а ЦБ еще более ужесточит денежно-кредитную политику, сожмет денежную массу, снизит потребительский спрос и далее будет проводить политику в духе вашингтонского консенсуса, а населению страны объявят о затягивании поясов», — считает депутат.