Москва, 24 декабря, 2015, 10:58 — ИА Регнум. «Финансы 2015 года явились годом несбывшихся надежд на быстрое экономическое восстановление. Шокирующее значение ключевой ставки на начало года в размере 17% годовых было понижено до 11%. Процентная ставка по кредитам самого ЦБ РФ сократилась с 18,75% на начало года до 12,75%, но кредитование от этого не возобновилось — объем кредитного портфеля банков в рублях по итогам года не превысил роста 5%, что в реальном выражении отражает спад экономической активности. Об этом заявил заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов, комментируя корреспонденту ИА REGNUM итоги 2015 года в сфере экономики.

www.rea.ru Заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ им.Г.В.Плеханова Константин Ордов

«Одной из причин является не столь существенное снижение стоимости долгосрочных кредитных ресурсов в банках в среднем с 15% до 14% годовых (по данным ЦБ РФ). Хотя субъекты малого и среднего бизнеса не могут привлечь кредиты под ставку менее 20% годовых, которая превышает их норму экономической рентабельности и делает процесс кредитования убыточным для компаний.

ЦБ РФ осознанно реализовывал пассивную денежно-кредитную политику, причем денежная база в широком определении по итогам 2015 года снизилась по отношению к началу года на величину порядка 10% в номинальном выражении.

Стратегия перехода к таргетированию инфляции привела к резкому росту волатильности курса рубля по отношению ко всем валютам. В частности, курс рубля колебался в диапазоне от 56 до 71 рубля за один доллар. Уровень девальвации по итогам 2015 года составил более 26%, что является наихудшим показателем среди всех развитых и развивающихся рынков сопоставимых стран. А ведь в п. 2 ст. 75 Конституции РФ четко прописано, что «защита и обеспечение устойчивости рубля — основная функция Центрального банка Российской Федерации, которую он осуществляет независимо от других органов государственной власти».

Зато ЦБ РФ проводил активную политику в области «зачистки» банковского сектора от неэффективных банков, отозвав за 2015 год порядка 90 лицензий на ведение банковской деятельности. Данная активность полностью исчерпала резервы АСВ (Агентство страхования вкладов) по обязательным выплатам владельцам депозитов в банках-банкротах.

На фоне снижения рейтинга ценных бумаг России до «мусорного» двумя международными рейтинговыми агентствами индекс РТС за год практически не изменился (на фоне высокой внутригодовой волатильности), но за два года 2014−2015 индекс РТС потерял почти 50%, в то время как индексы фондовых рынков США (S&P 500) вырос на 12%, Германии (DAX) — на 13%.

Официальный уровень безработицы находится в диапазоне 5−6%, что диссонирует с реальными макроэкономическим показателями 2015 года. Падение ВВП составляет немногим менее 4%, на фоне официальной инфляции 13−14%. Структурный анализ инфляции указывает на более чем 20%-й рост цен на продовольственные товары, что привело к существенному (более 10%) снижению уровня реальных доходов населения. Снижение реальных доходов населения отразилось на показателе розничного товарооборота, снижение которого в 2015 году также превысило 10%, а это уже весьма негативный сигнал производителям, что их товары могут и не найти своего покупателя. Эффект санкций и антисанкций проявился не столько в импортозамещении, сколько в инфляционном давлении.

Дно кризиса не пройдено. Динамика цен на нефть продолжает вносить дополнительный фактор неопределенности. За 2015 год цена нефти марки Brent снизилась с уровня 50 долл. за баррель до 36 долл. за баррель. Аналогичная отрицательная динамика наблюдается в ценах стали (падение за год на более 50%), алюминия (падение 15%), меди (падение на 26%), никеля (падение на 40%), цинка (падение на 30%). Данный уровень уже начнет отражаться на финансовых показателях корпоративного сектора сырьевых компаний и их инвестиционных программах», — высказал свое мнение Ордов.

«В целом 2015 год оказался не настолько плох, как предвещали «вестники апокалипсиса», но на протяжении всего года официальные экономические прогнозы лишь ухудшались. Правительство явно не было готовы к пессимистическому сценарию, а отсутствующие положительные результаты реализации планов экономической поддержки экономики уже сейчас заставляют задуматься об их эффективности. Итоги 2015 года выявили колоссальную зависимость России от импорта по всему спектру товаров, а волатильность курса рубля на фоне дорогих кредитов сдерживает экономическую активность», — резюмировал эксперт.