Варшава, 25 декабря, 2015, 03:41 — ИА Регнум. Польша ведет постоянную борьбу против газопровода «Северный поток 2», мотивируя это «заботой» об интересах Украины, которая после строительства второй ветки газопровода потеряет значительную часть доходов от транзита газа. Автор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский проанализировал «стратегию» борьбы Польши против новой ветки газопровода по дну Балтики.

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Не имея сильных аргументов против строительства газопровода из сферы экономической, Польша уповает в основном на политические. Начиная еще с бывшего министра иностранных Польши Радослава Сикорского, сравнившего в свое время «Северный поток» с «пактом Молотова — Риббентропа», Варшава постоянно политизирует сотрудничество между Россией и Европейским союзом.

Польша постоянно указывает ЕС, что он не должен взаимодействовать с «преступным режимом», обижающим белую и пушистую Украину. А если все же сотрудничество происходит, то это означает «политическую коррупцию в ЕС».

Вообще, в этом вопросе поляков понять можно. Отказавшись под нажимом Германии от предложения Газпрома стать хабом для стран, находящихся западнее Украины, они вдруг обнаружили, что немцы, упрекавшие их в отсутствии европейской солидарности, для себя сделали исключение из правил и с большой охотой присоединились к проекту по созданию второй ветки газопровода.

Кроме того, с поляков никто не снимал «обязательств» по созданию и поддержанию зоны отчуждения между Россией и старой Европой. По всей видимости, обида на немцев, оставивших их с носом вместо трубы и хаба, и не отменяемые политические обязательства толкают поляков на обострение ситуации.

Подробности читайте здесь: «Северный поток 2»: Польша снова бежит по лезвию грабель

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