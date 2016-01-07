Москва, 8 января, 2016, 02:43 — ИА Регнум. Госдума продолжит работу над законопроектами, направленными на стимулирование импортозамещения, передает корреспондент ИА REGNUM. Продолжится работа над реализацией механизмов импортозамещения и поддержки сельского хозяйства, заверил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).

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В частности, «предполагается совершенствование механизма изъятия земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения у собственников в случае их использования не по целевому назначению», сообщил он, говоря о планах работы Госдумы на 2016 год.

Президент РФ в послании Федеральному Собранию уделил особое внимание аграрному сектору, отметил в свою очередь глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Николай Панков («Единая Россия»). «Для обеспечения импортозамещения и продовольственной безопасности этой отрасли отводится особая роль, и чтобы цель была достигнута, в принятом бюджете на 2016 год выделено 237 млрд рублей», — сказал он, уточнив, что деньги будут направлены на развитие животноводства, растениеводства, строительство логистических центров.

«Увеличены расходы на овощеводство открытого и закрытого грунта, семенное картофелеводство, модернизацию и перевооружение техники», — подчеркнул глава комитета.