Москва, 5 января, 2016, 00:21 — ИА Регнум. С 15 января вступит в силу закон о лишении должников прав управлять транспортным средством, сообщает ИА REGNUM. Судебный пристав-исполнитель получает право выносить постановление о временном ограничении на пользование специальным правом (на управление транспортным средством, а также воздушным, морским или речным судном) при неисполнении должником своих обязанностей по уплате долгов по алиментам, по возмещению вреда, причиненного здоровью, возмещению вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба или морального вреда, причиненных преступлением.

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Также это касается и неисполнения требований неимущественного характера, связанных с воспитанием детей, а также требований о взыскании административного штрафа, назначенного за нарушение порядка пользования специальным правом.

При этом предусматриваются случаи, при которых временное ограничение права должника на пользование специальным правом не может применяться: если установление такого ограничения лишает должника основного законного источника средств к существованию, а также если должник является инвалидом I или II группы. Норма будет применяться, если сумма задолженности по исполнительному документу превышает 10 тыс. рублей.

За нарушение должником временного ограничения на управление транспортным средством вводится административная ответственность в виде обязательных работ на срок до 50 часов или лишения специального права на срок до 1 года.