Вашингтон, 23 декабря, 2015, 10:22 — ИА Регнум. В планы американского руководства времён «холодной войны» (1946−1991) входило уничтожение населения СССР, Китая и ряда стран Восточной Европы. Об этом свидетельствуют рассекреченные данные Национальных архивов США, пишет газета The New York Times.

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В документах указаны цели, намеченные для поражения ядерным оружием. На карте столицы СССР указано 179 целей, в Ленинграде — 145, в Восточном Берлине — 91 цель. Выбор объектов, подлежащих первоочередному уничтожению, обусловлен их важностью. Первыми должны были быть разгромлены промышленные предприятия, а также правительственные здания.

Обращает на себя внимание, что уничтожению должно было подвергнуться население стран: объект «население» встречается на картах всех, предназначенных для бомбёжек, стран. Ситуацию прокомментировал научный сотрудник Университета Джорджа Вашингтона (Вашингтон, США) Уильям Бурр.

«Это действительно ошеломляет — видеть, что в качестве мишени выбирались центры сосредоточения населения», — сказал Бурр.

Бурр запросил документы их Национальных архивов США ещё в 2006 году. Попали они в его руки лишь недавно. Развёрнутого описания предназначенных для уничтожения объектов Бурр не получил — они засекречены.

Стоит отметить, что, по словам авторов статьи, план был разработан в то время, когда ядерное оружие могло быть сброшено на противника только с воздуха. Межконтинентальных баллистических ракет (МБР) на момент составления плана ещё не выпускалось.

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