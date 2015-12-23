Цюрих, Швейцария, 23 декабря, 2015, 09:33 — ИА Регнум. Многолетний президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер, 21 декабря отстраненный ФИФА от футбольной деятельности на восемь лет, в интервью The Wall Street Journal заявил, что уходит из футбола.

Ian Burt Красная карточка

Блаттер подчеркнул, что «закончил свою работу в футболе». Он напомнил, что в общей сложности проработал в ФИФА 40 лет. Глава ФИФА отметил, что «потерял веру» в организацию 27 мая, когда в Цюрихе (Швейцария) прошли аресты высокопоставленных чиновников ФИФА по обвинению в коррупции с участием американских правоохранительных органов.

«В тот же день они представили ФИФА как мафиозную структуру», — считает Блаттер. Он отметил, что на протяжении всей его работы деятельность ФИФА была неоднозначной. Например, «чемпионаты мира всегда распределялись по рекомендации, если не сказать больше, правительств страны».

Находящихся под следствием чиновников, которых он знал, Блаттер охарактеризовал как «замечательных людей». «Теперь меня не беспокоят разговоры о прошлом, поскольку получается, что оно было более успешным, чем мое будущее», — резюмировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря комитет по этике ФИФА отстранил Блаттера и президента УЕФА Мишеля Платини от занятий футбольной деятельностью на 8 лет. В комитете обосновали это тем, что глава ФИФА злоупотреблял своим служебным положением на посту президента организации.

Блаттер также оштрафован на 50 тыс. швейцарских франков (46 тыс. евро), Платини — на 80 тыс. (74 тыс. евро).