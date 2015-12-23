Солт-Лейк-Сити, США, 23 декабря, 2015, 08:44 — ИА Регнум. Американские учёные установили, что причиной зависимости подростков от компьютерных игр могут являться аномалии некоторых участков головного мозга. Результаты исследования опубликованы в британском медицинском журнале Addiction Biology.

Campus Party Brasil Геймеры

Исследование провела группа американских учёных из Университета Юты (Солт-Лейк-Сити, США). Научное открытие комментирует физиолог университета Джеффри Андерсон.

В эксперименте было задействовано 200 подростков, замеченных в пристрастии компьютерным играм. Определялись реакции нервной системы человека на раздражители.

Выявлены некоторые нехарактерные реакции мозга на раздражители. Из-за аномально реакции геймеры предпочитают продолжать игру в ущерб отдыху, еде и другим важным делам.

«Большая часть из этих изменений, которые нам удалось обнаружить, обычно считаются благотворными. Но иногда, как это случается, полезные изменения нельзя отделить от проблем, которые они неизбежно влекут за собой, в том числе и игроманию», — сообщил Андерсон.

Университет Юты — самое большое и значительное высшее учебное заведение штата Юта, США. Согласно Шанхайскому рейтингу вузов занимает 79 место в мире.