Варшава, 23 декабря, 2015, 09:55 — ИА Регнум. Оказавшись на обочине политического процесса, Польша в присущей этому государству экстравагантной манере «войны памятников и взаимной высылки журналистов», призывает Россию возобновить диалог о сотрудничестве — об этом рассказывает редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

vedlozero.ru Волк

Вся новейшая история Польши строилась на ненависти к своему восточному соседу. В условиях политики сдерживания, проводимой США по отношению к России, такое отношение, может, и не приносило больших выгод, но, в условиях деиндустриализации после вхождения в ЕС, помогало экономике держаться на плаву.

Новое правительство страны, ведущее политическую войну на нескольких внутренних и внешних фронтах, да еще и в условиях экономического кризиса, по всей видимости, начинает осознавать, что вся политика страны последних десятилетий, потерпела крах. И начинает судорожно искать пути выхода из политического тупика.

Что из этого получится? Поживем-увидим.

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Все статьи автора: Станислав Стремидловский