Киев, 23 декабря, 2015, 01:39 — ИА Регнум. «Я буду всегда очень благодарен Александру Лукашенко за то, что он не признал Абхазию и Южную Осетию», — заявил 21 декабря в Варшаве Михаил Саакашвили, отвечая на вопросы польского государственного телеканала «Белсат», созданного для поддержки прозападной оппозиции в Белоруссии, и «Польского радио».

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«Лукашенко в своё время находился под сильным нажимом Кремля. Его не просто шантажировали, ему предложили два миллиарда долларов, чтобы поддержать экономику, которая была в очень плохом состоянии (в принципе и сегодня там большие проблемы). Условие было одно — признать Абхазию и Южную Осетию. Но Лукашенко этого не сделал, несмотря на российский нажим. Я не могу этого забыть. Это было очень важно для маленькой страны Грузии. Вы должны это понять, — сказал Саакашвили. — Я прекрасно понимаю, какие проблемы связаны с руководством Лукашенко. Мы все понимаем. Однако точно как в случае Грузии, когда Украине было необходимо, чтобы Белоруссия заняла хотя бы нейтральную позицию — она заняла эту позицию».

Саакашвили подчеркнул, что «в оценке региональной ситуации у руководства Белоруссии и Украины практически нет разногласий» и пришедшее к власти после государственного переворота новое руководство Украины благодарно белорусским коллегам за дружелюбную позицию с самого начала войны в Донбассе.

«У меня нет ощущения, что Лукашенко проводил антиукраинскую политику. У него были очень хорошие отношения с Виктором Ющенко, а вот с властями Януковича у него был конфликт. Лукашенко достаточно хорошо сдерживал российский нажим, особенно на первом этапе войны. Тогда для Украины было бы особенно опасно, если бы Белоруссия к ней присоединилась», — сказал он.

Саакашвили напомнил о состоявшихся в августе 2015 года в Одессе двухдневных переговорах министров иностранных дел Белоруссии, Украины и Литвы с участием представителей США: «Была очень дружелюбная встреча. Я был удивлен, насколько был открыт Макей. Мы обсуждали самые сложные темы. В оценке региональной ситуации у нас практически нет разногласий. Это было изумительно. То, что мы увидели, превзошло все мои ожидания».

«Белоруссия имеет ошеломляющий интеллектуальный потенциал», — констатировал скрывающийся от грузинского правосудия деятель. Он отметил также: «Украина имеет ошеломляющий потенциал».

Саакашвили проявил познания в географии, отметив, что Белоруссия не находится в Европе, но может туда попасть, «просто исходя из географии, из характера народа, из объективных реалий, складывающихся в этом регионе».

Грузинский беглец, трудоустроившийся на Украине, проявил также познания в истории, проведя параллели между Российской империей и нынешним состоянием Малороссии.

Не изменяя традиции, Саакашвили выступил с обвинениями в адрес Владимира Путина и предсказал очередной крах России. «Я бы не дал Путину много времени. После того, как его режим рухнет, там будет два-три года полного хаоса. У России нет новой политической элиты, которая могла бы перенять власть, там нет военной элиты, там нет территориальной целостности в общепринятом понимании. Там есть целые территории, например Северный Кавказ, которые при малейшем ослаблении Москвы отделятся. Европа может этого не ожидать, но это произойдёт само собой», — поведал знаток галстуков и коллекционер костюмов.