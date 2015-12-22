Бухарест, 23 декабря, 2015, 01:22 — ИА Регнум. В Румынии отмечают 26-ю годовщину начала переворота 1989 года (власти и официальная румынская историография называют эти события «Революцией 1989 года»), в результате которого был свергнут коммунистический диктатор Николае Чаушеску. Как передает корреспондент ИА REGNUM, президент Румынии Клаус Йоханнис выступил 22 декабря с посланием к гражданам по случаю этой даты.

libertatea.ro Реакция жителей Бухареста на новость о расстреле Чаушеску

По его словам, «восстание против коммунистической диктатуры, самопожертвование людей в декабре 1989 года стали основой демократической Румынии, Румынии западных ценностей и соблюдения фундаментальных прав». «Эта жертва не должна быть забыта, и мы все несем ответственность за то, чтобы Румыния стала таким обществом, за которое люди отдавали свои жизни 26 лет назад», — добавил Йоханнис.

Президент также принял участие в возложении цветов на площади Революции в Бухаресте.

Напомним, что в декабре 1989 года в Румынии произошел переворот, в результате которого румынский коммунистический диктатор Николае Чаушеску и его жена попытались бежать из страны, но были задержаны и 25 декабря расстреляны по приговору трибунала. После падения режима Чаушеску к власти пришел Фронт национального спасения — ФНС — во главе с бывшим коммунистическим функционером Ионом Илиеску.

При этом социологические опросы демонстрируют, что Николае Чаушеску и через десятилетия после расстрела остается самым популярным румынским лидером, намного опережая действующих румынских политиков. Так, по данным опроса, проведенного Румынским институтом по оценке и стратегии (IRES) в апреле 2014 года на выборке из 1349 человек, 66% румын были бы готовы проголосовать за Чаушеску на президентских выборах (для сравнения: за считавшегося тогда фаворитом президентских выборов действующего премьера Виктора Понту были готовы голосовать 31% респондентов, а действующего президента Траяна Бэсеску поддерживали не более 10%). Согласно тому же исследованию, 69% граждан Румынии считают, что живут хуже, чем до 1989 года.

Примечательно, что с годами популярность Чаушеску лишь растет. Так, аналогичный опрос, проведенный тем же институтом IRES в 2010 году, показывал, что тогда за Чаушеску были готовы голосовать 41% граждан Румынии, а 63% опрошенных говорили, что до 1989 года им жилось лучше. Тогда же 83% респондентов заявили, что никогда не страдали в какой-либо форме от режима Чаушеску, 59% назвали коммунизм хорошей идеей и лишь 15% назвали Чаушеску плохим руководителем. При этом 51% граждан Румынии обвиняют в организации свержения Чаушеску собственное ревизионистское руководство и спецслужбы СССР, а 13% — спецслужбы США.