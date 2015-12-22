Вашингтон, 23 декабря, 2015, 00:51 — ИА Регнум. Президент Международного общества экспертов авиационной безопасности (ISASI) американец Франк Дель Гандио, присутствовавший при вскрытии бортового самописца сбитого турецкими ВВС российского бомбардировщика Су-24 заявил об отсутствии претензий к качеству проведённых работ, передаёт телеканал RT.

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«Процесс был проведён профессионально, он был совершенно прозрачным и объективным», — сказал Гандио, добавив, что «самописец был открыт в лаборатории Межгосударственного авиационного комитета — признанной международной организации по расследованию авиаинцидентов».

Напомним, что ранее на текущей неделе замначальника службы безопасности полётов авиации Вооружённых сил России Сергей Байнетов сообщил, что специалисты пока не смогли считать информацию с «чёрного ящика» сбитого Су-24.

По его словам, 13 из 16 микросхем бортового самописца разрушены, три повреждены. Только одна из микросхем модуля памяти может оказаться в исправном состоянии. Для того чтобы расшифровать «чёрный ящик», возможно, потребуется сложная и долгая работа, к которой военные планируют привлечь специалистов российских научных институтов, добавил Байнетов.

Как сообщало ИА REGNUM, ВВС Турции 24 ноября сбили российский бомбардировщик Су-24, участвовавший в боевой операции против «Исламского государства». Двум пилотам самолёта удалось катапультироваться, однако один из них был застрелен боевиками при спуске с парашютом. Второй лётчик позднее был спасён в результате совместной операции российского и сирийского спецназа.

Анкара заявила, что самолёт вторгся в её воздушное пространство, однако в Москве настаивают, что бомбардировщик находился в километре от турецкой границы и тому есть подтверждение объективного контроля.