Берлин, 22 декабря, 2015, 20:48 — ИА Регнум. Немецкий концерн Volkswagen планирует отказаться от использования в будущих рекламных кампаниях одного из самых известных рекламных слоганов «Das Auto» («Это Автомобиль») в связи с изменением корпоративной стратегии.

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Как сообщает Reuters, на такой шаг компания пошла с целью изменения имиджа бренда, который пострадал после «дизельного скандала».

Как пояснили представители Volkswagen, слоган Das Auto пока еще нельзя «хоронить», однако уточнили, что в будущих рекламных кампаниях он больше не будет сопровождать знаменитый значок VW.

Напомним, слоган «Das Auto» был придуман в 2007 году и пришел на смену девизу «С любовью к автомобилю».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, автоконцерн Volkswagen оказался в центре скандала в сентябре этого года. Как стало известно, на целый ряд автомобилей компании с дизельным двигателем, выпущенных в 2009—2015 годах, было установлено программное обеспечение, которое позволяло обходить экологические стандарты. Очистительные системы машин работали на полную мощность в ходе тестов на соответствие экологическим требованиям, а в режиме эксплуатации очищение выхлопных газов осуществлялось намного слабее.