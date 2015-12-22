Москва, 22 декабря, 2015, 19:54 — ИА Регнум. 22 декабря принята стратегия национальной политики Москвы до 2025 года, заявил на заседании совета по делам национальностей при правительстве Москвы, заместитель мэра столицы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко. Он добавил, что также утверждены программы и план реализации национальной политики столицы на 2016−2018 годы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Юрий Пименов. Новая Москва. 1937

«Они должны стать ответом российской столицы возникновению в Москве, в России и во всем мире новых социально-экономических и политических реалий. Формирование Евразийского экономического союза, укрепление международных связей России, двусторонние отношения с КНР, странами центральной Азии и Закавказья, а также рост количества мигрантов из других стран усиливает значение Москвы как евразийского мегаполиса», — сообщил Горбенко.

Он отметил, что в городе необходимо противодействовать распространению экстремистских настроений среди мигрантов.

Как сообщил руководитель департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы Владимир Черников, в разработке полноценного нормативно-правовового механизма реализации национальной политики Москвы приняли участие более 3 тысяч человек. Глава департамента добавил, что основой стратегии нацполитики города стали положения Конституции РФ и основные положения Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно указу президента РФ от 19 декабря 2012 г. N 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», во всех регионах страны должны быть приняты соответствующие документы. Власти Москвы начали разрабатывать стратегию нацполитики с трехлетним опозданием.