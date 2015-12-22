Пекин, 22 декабря, 2015, 13:31 — ИА Регнум. 22 декабря представитель Министерства иностранных дел КНР Хун Лэй выразил официальную позицию Пекина по инциденту со сбитым Турцией российским бомбардировщиком, пишет «Чжунго синьвэнь».

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В своем заявлении Хун Лэй выразил озабоченность в связи с тем, что не все страны готовы объединиться для совместной борьбы с терроризмом. По словам представителя внешнеполитического ведомства Китая, некоторые государства отстаивают свои региональные интересы, ставя под угрозу безопасность не только в регионе, но и в мире.

Сбитый Су-24 и погибший командир бомбардировщика являются не просто потерей России, «но и ударом по мировой борьбе с терроризмом», считает он.

Хун Лэй рассказал журналистам о том, что в настоящее время российская сторона сотрудничает с китайскими специалистами по вопросу расшифровки бортовых самописцев сбитого бомбардировщика, который выполнял миссию по уничтожению террористических объектов на территории Сирии. После расшифровки «черных ящиков» мировая общественность узнает все обстоятельства катастрофы.

24 ноября 2015 г. истребитель F-16 ВВС Турции сбил фронтовой бомбардировщик Су-24М, входящий в российскую авиационную группу в Сирии, на высоте 6000 м. Действия Турции вызвали резкую критику со стороны Москвы и привели к значительному ухудшению российско-турецких отношений.