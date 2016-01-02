Мехико, 2 января, 2016, 06:15 — ИА Регнум. Мексиканский миллиардер Карлос Слим понёс в 2015 году самые большие финансовые неудачи из всех богатейших людей мира. Он потерял за год почти $20 млрд (25% своего состояния), что сопоставимо с экономикой Гондураса.

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Уточняется, что его потери оказались наибольшими среди 400 самых состоятельных людей в мире, и он опустился в их списке, по версии Bloomberg, с третьего места на пятое с $53,9 млрд.

В рейтинге мексиканского миллиардера опережают Билл Гейтс, основатель Zara и Inditex Амансио Ортега, Уоррен Баффетт и главный акционер Amazon Джефф Безос.

Карлос Слим — мексиканский бизнесмен арабского происхождения. Родители Слима приехали в Мексику из Ливана. В настоящее время миллиардеру 75 лет.