Пентагон понимает: Без Асада Сирия погрузится в хаос
Вашингтон, 22 декабря, 2015, 08:09 — ИА Регнум. Взгляды администрации США и Пентагона на ситуацию в Сирии расходятся в отношении правления президента Сирии Башара Асада. Пентагон понимает, что Асад удерживает страну от хаоса, а его устранение приведёт к усилению терроризма. Такие взгляды изложил в своей недавней публикации американский журналист Сеймур Херш, пишет британская London Review of Books.
Президент США Барак Обама уверен, что «Асад должен уйти», при этом многие респектабельные американские военные не согласны с ним. Также Обама воспринимает Россию как своего врага, между тем Россия и Китай видят в терроризме «Исламского государства» (ИГ — запрещена в России) мировую угрозу, отмечает издание.
«Москва и Пекин разделяют опасения Вашингтона по поводу распространения терроризма и также считают, что группировка «Исламское государство» должна быть остановлена», — считает Херш.
Финансирование же американскими властями прозападной оппозиции приводит к отрицательному результату в плане ликвидации террористов.
«Наша политика по вооружению оппозиции Асаду является неудачной и фактически оказывает негативное влияние», — сообщается в статье Херша.
«По совершенно секретной оценке был сделан прогноз о том, что падение режима Асада привело бы к хаосу и потенциально к захвату Сирии экстремистами-джихадистами, точно так же, как происходило в то время в Ливии», — говорится в статье London Review of Books.
«Документ показал, по словам советника, что «то, что было начато как скрытая программа США по вооружению и поддержке умеренной оппозиции, борющейся против Асада, было изменено Турцией и превращено во всеобъемлющую программу технической, оружейной и логистической поддержки всей оппозиции, включая «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство», — заключает издание.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Барак Обама, выступая на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что в настоящее время на международной арене происходит «коллапс сильных диктаторов». В качестве примера он привел президента Сирии Башара Асада.
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