Вашингтон, 22 декабря, 2015, 08:09 — ИА Регнум. Взгляды администрации США и Пентагона на ситуацию в Сирии расходятся в отношении правления президента Сирии Башара Асада. Пентагон понимает, что Асад удерживает страну от хаоса, а его устранение приведёт к усилению терроризма. Такие взгляды изложил в своей недавней публикации американский журналист Сеймур Херш, пишет британская London Review of Books.

abc.net.au Горящий портрет Башара Асада

Президент США Барак Обама уверен, что «Асад должен уйти», при этом многие респектабельные американские военные не согласны с ним. Также Обама воспринимает Россию как своего врага, между тем Россия и Китай видят в терроризме «Исламского государства» (ИГ — запрещена в России) мировую угрозу, отмечает издание.

«Москва и Пекин разделяют опасения Вашингтона по поводу распространения терроризма и также считают, что группировка «Исламское государство» должна быть остановлена», — считает Херш.

Финансирование же американскими властями прозападной оппозиции приводит к отрицательному результату в плане ликвидации террористов.

«Наша политика по вооружению оппозиции Асаду является неудачной и фактически оказывает негативное влияние», — сообщается в статье Херша.

«По совершенно секретной оценке был сделан прогноз о том, что падение режима Асада привело бы к хаосу и потенциально к захвату Сирии экстремистами-джихадистами, точно так же, как происходило в то время в Ливии», — говорится в статье London Review of Books.

«Документ показал, по словам советника, что «то, что было начато как скрытая программа США по вооружению и поддержке умеренной оппозиции, борющейся против Асада, было изменено Турцией и превращено во всеобъемлющую программу технической, оружейной и логистической поддержки всей оппозиции, включая «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство», — заключает издание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Барак Обама, выступая на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что в настоящее время на международной арене происходит «коллапс сильных диктаторов». В качестве примера он привел президента Сирии Башара Асада.

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