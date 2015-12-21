Париж, 22 декабря, 2015, 01:36 — ИА Регнум. Парижский апелляционный суд постановил арестовать платежи провайдера пусковых услуг Arianespace и спутникового оператора Eutelsat по иску бывших акционеров ЮКОСа, пытающихся взыскать с России $50 млрд компенсации по решению Гаагского арбитража.

thierry ehrmann Михаил Ходорковский. Рисунок

В тексте решения суда не уточняется, какие именно активы этих компаний попали под арест. Как пояснил специалист по международному арбитражу, партнёр французской юридической фирмы Betto Seraglini Жульен Фуре, по сути представляющая интересы экс-акционеров ЮКОСА компания GML сумела арестовать или заморозить российские активы Arianespace и Eutelsat.

Напомним, что две эти компании активно сотрудничают с Россией в космической отрасли. В частности, Arianespace осуществляет вывод на орбиту спутников с космодрома «Куру» во Французской Гвиане при помощи российских ракет-носителей «Союз». В апреле 2014 года Роскосмос заключил с Arianespace контракт на поставку семи ракет «Союз-СТ», общей стоимостью $400 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить им $50 млрд. Российская сторона обжаловала это решение суда, однако экс-акционеры компании обратились в суды уже пяти стран с требованием об аресте имущества.