Бразилиа, 21 декабря, 2015, 21:28 — ИА Регнум. Глава парламента Бразилии Эдуардо Кунья провел 21 декабря заседание с депутатами по обсуждению нового запуска процедуры импичмента президента страны Дилмы Руссефф, сообщает O Dia Online. По данным опроса, проведенного Институтом Datafolha, ни сторонники, ни противники импичмента сейчас не имеют в парламенте необходимого количества голосов. 42% депутатов выступают в поддержку импичмента президента, а 31% намерены голосовать против. 27 процентов не определились с решением, сообщает издание Publico.

Senado Federal Дилма Руссефф

Напомним, что 17 декабря Верховный суд Бразилии (STF) потребовал от парламента заново начать всю процедуру выбора членов специального комитета, которые должны вынести решение относительно того, существуют ли правовые основания для отстранения главы государства от власти. Эдуардо Кунья заявил, что намерен учесть замечания Верховного суда. В частности, теперь голосование членов специального комитета по вопросу быть или не быть импичменту будет открытым.

С 23 декабря по февраль депутаты будет находиться на парламентских каникулах, поэтому новая процедура импичмента будет запущена уже в 2016 году.