Мадрид, 21 декабря, 2015, 20:26 — ИА Регнум. Испанский новостной портал La Voz de Galicia обвинил украинского полузащитника «Севильи» Евгения Коноплянку в фашизме после того, как футболист выложил в интернете фотографию с надписью «Слава Украине! Героям слава!».

Идеологи украинского национализма

Сотрудники СМИ связывают данный лозунг с Украинской повстанческой армией (УПА), которая тесно сотрудничала с нацистской Германией.

Отметим, что снимок, на котором футболист позирует на фоне надписи на багажной полке в самолёте, был сделан в ноябре, когда сборная Украины сумела преодолеть стадию плей-офф отбора к Евро-2016, обыграв по сумме 2-х матчей команду Словении.

Теперь в издании вышла статья под заголовком: «Посвящение игрока «Севильи» фашистам».

Напомним, слоган «Слава Украине! Героям слава!» начал пользоваться популярностью на Украине после государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года.