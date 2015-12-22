Санкт-Петербург, 22 декабря, 2015, 12:27 — ИА Регнум. 24 декабря в Санкт-Петербургском киноцентре «Ленфильм» пройдёт творческая встреча с российским саксофонистом Игорем Бутманом. Как сообщили в пресс-службе «Ленфильма», в программе вечера — джаз-концерт и премьерный показ комедии «Криминальный блюз», в которой Бутман сыграл главную роль.

kinopoisk.ru Сергей Степанченко и Игорь Бутман

В основе сюжета — история дружбы между главарем московских гангстеров (в исполнении Сергея Степанченко) и известным джазовым музыкантом (Бутман в фильме играет в самого себя), благодаря которой бандит становится порядочным человеком и отказывается от жизни «по понятиям».

В интервью корреспонденту ИА REGNUM Игорь Бутман рассказал о задумке фильма и о том, каково быть в роли актёра.

— Игорь Михайлович, почему Вы решили попробовать себя в роли актёра?

— Потому что было интересно. С детства я очень люблю кино. Я встречался с Андреем Мироновым, Анатолием Папановым, Евгением Леоновым, Вячеславом Тихоновым и другими великими актёрами. И, как наверное все мы хотели стать киноактёрами, чтобы стать знаменитыми, так и я… Но я выбрал музыку, она казалась мне более понятной, чем актёрская профессия, да и нравилась не меньше, чем кино.

А однажды со мной разговаривала режиссёр Алла Ильинишна Сурикова, она тогда сказала, что мне надо сниматься, и это вдруг запало мне в душу. Поэтому, когда Максим Воронков и Сергей Степанчиков предложили мне сыграть вот в такой комедии, да ещё и самого себя, я подумал, что было бы хорошо, тем более это будет не так сложно — войти в образ джазового музыканта.

— Было действительно несложно?

— Вы знаете, очень сложно. Актёрская профессия оказалась очень сложной и очень интересной, требующей такой же работы над мастерством, как и музыка…

— Планируете ещё сниматься? Может быть, уже не в роли себя?

— Для этого должно быть предложение и хороший сценарий. Если будет, то с удовольствием.

— Сценарий фильма «Криминальный блюз» получился полностью вымышленным или в нём есть элементы вашей биографии?

— Нет, это абсолютная фантазия, сказка. Меня в этом фильме могли бы назвать как-нибудь по-другому, но просто подумали, что раз я и сам саксофонист, известный, которого крадут, то зачем придумывать другое имя, и я остался самим собой.

— Расскажите, а чья это идея — снимать фильм о дружбе гангстера и музыканта?

— Это идея режиссёра Максима Воронкова. Я прочитал сценарий, поговорил со всеми, со съёмочной группой. Я хорошо знаю актёра Сергея Степанчикова, он мой друг… В итоге у нас получилась добрая сказка о том, что есть любовь, есть страсть к чему-то хорошему, которая может изменить жизнь к лучшему. Каждый человек под воздействием тех или иных обстоятельств может попасть в сложные ситуации и жить в этих ситуациях, жить так, как ему не нравится. Но музыка, страсть к музыке изменила всё, в конце победила любовь, и люди начали жить по-новому.

— Расскажите о музыке в фильме. Это наверняка Ваши композиции?

— В фильме очень много хорошей музыки. Это и мои композиции, и музыка джазмена и пианиста Николая Левиновского, и наш оркестр… Кроме того, музыка, написанная моим квартетом и ансамблями. Так что наши композиции в картине представлены очень хорошо. Это одна из сильных сторон фильма. Было очень приятно работать с режиссёром, который пошёл за нами в плане музыки.

— Сложно ли было с финансированием проекта?

— У нас была господдержка фонда кино — это были возвратные деньги, была также поддержка нескольких частных финансовых институтов, которые нам помогли — это компания «Акваника», банк «Восточный», американская компания «Коламбус» и другие. Мы запрашивали у государства деньги, но, видимо, там было много других достойных проектов, которые и получили финансирование. Я думаю, это в общем-то справедливо, что кому-то дали, а кому-то могли не дать, не могут же дать всем, деньги ограниченны. Но мы надеемся, что наша картина всем понравится.

Справка ИА REGNUM :

Игорь Бутман родился в Ленинграде. С детства посещал музыкальную школу, в училище имени Мусоргского увлёкся саксофоном.

В начале 1980-х, будучи уже известным саксофонистом, сотрудничает с музыкантом Сергеем Курехиным и участвует в записи альбомов рок-групп «Кино» и «Аквариум». С 1987 по 1996 год Игорь Бутман живёт в США, где оканчивает знаменитый Музыкальный колледж Беркли по двум специальностям: концертный саксофонист и композитор.

В 1999 году, вернувшись в Россию, создаёт большой джаз-оркестр, который с тех пор даёт гастроли по всему миру. Одновременно с оркестром в 1999 году возникает Квартет Игоря Бутмана, где вместе с ним играют музыканты Антон Баронин — фортепиано, Виталий Соломонов — контрабас и Эдуард Зизак — барабаны.

Игорь Бутман также выступает в роли продюсера: с 2000 года он организует крупнейший российский джазовый фестиваль «Триумф Джаза» и продюсирует ежегодный международный проект «АкваДжаз», проходящий в рамках Культурной Олимпиады.

В настоящее время Игорь Бутман руководит собственным звукозаписывающим лейблом Butman Music и является арт-директором двух джазовых центров в Москве — Клубов Игоря Бутмана на Таганке и на Менделеевской. В 2013 и 2014 годах Клубы Бутмана вошли в топ 150 лучших джазовых клубов мира по версии журнала Downbeat.

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